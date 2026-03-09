TOPlist

Xiaomi do Česka přineslo skvělou sadu nářadí. Obsahuje elektrický šroubovák a mnoho dalšího, nestojí přitom moc

  • Xiaomi do Česka přináší kompletní sadu nářadí Mijia Tool Kit za 1 399 Kč
  • Součástí je elektrický šroubovák s 2000mAh baterií, kladivo, kleště i svinovací metr
  • Sada obsahuje celkem 22 bitů různých velikostí a 8 imbusových klíčů

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
9.3.2026 16:00
Ikona komentáře 0
Xiaomi Mijia Tool Kit oficialni s logem

Xiaomi už dávno nevyrábí jen smartphony a produkty chytré domácnosti. Čínský gigant postupně rozšiřuje portfolio o předměty pro běžný život mimo digitální svět – od elektrických koloběžek přes kuchyňské spotřebiče až po hygienické potřeby. Řadu z těchto produktů navíc přináší i do zemí mimo Čínu, Česko nevyjímaje. Nejnovějším přírůstkem v tuzemské nabídce je Xiaomi Mijia Tool Kit, kompletní sada nářadí pro domácí kutily. V autorizovaném e-shopu mistore.cz ji pořídíte za 1 399 Kč.

Elektrický šroubovák s manuálním režimem

Srdcem celé sady je kompaktní elektrický šroubovák, který disponuje třemi úrovněmi nastavení točivého momentu s maximální hodnotou 4 Nm. Pro práci ve tmavých koutech poslouží integrované LED osvětlení. O energii se stará 2000mAh baterie nabíjená přes USB-C, která podle výrobce zvládne na jedno nabití zašroubovat přibližně 600 šroubů.

Xiaomi Mijia Tool Kit elektricky sroubovak

Zajímavostí je možnost přepnutí do manuálního režimu. Pokud vám dojde šťáva, stačí uchopit rukojeť a otáčet jí – vestavěná celokovová planetová převodovka pak zvýší točivý moment až na 8 Nm. Šroubovák tak můžete používat i bez elektřiny.

Bohatá sada bitů a příslušenství

K šroubováku Xiaomi přibalilo celkem 22 bitů různých specifikací – konkrétně 4 dlouhé bity o délce 50 mm a 18 krátkých 25mm bitů. Všechny jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli S2, která zaručuje dostatečnou tvrdost i houževnatost. Součástí balení je rovněž univerzální flexibilní hřídel pro práci v těžko dostupných místech a 60mm prodlužovací tyč s magnetickým uchycením.

Ruční nářadí pro běžné domácí práce

Kromě elektrického šroubováku obsahuje Mijia Tool Kit i sadu klasického ručního nářadí. Kladivo s hlavou z vysokopevnostní oceli má protiskluzovou pogumovanou rukojeť a chromovou povrchovou úpravu proti korozi. Nechybí ani gumová krytka, která chrání nábytek před poškozením při montáži, a V-tvarový výřez pro vytahování hřebíků.

Xiaomi Mijia Tool Kit naradi vyskladane

Stavitelný klíč nabízí čelist s maximální šířkou 25 mm a točivý moment až 230 Nm. Víceúčelové špičaté kleště zvládnou odizolování drátů, krimpování i stříhání, přičemž pružinový mechanismus usnadňuje dlouhodobou práci. Třímetrový svinovací metr s nylonovou vrstvou má samoaretační mechanismus a integrovanou vodováhu pro přesné horizontální měření.

Sada dále obsahuje 8 imbusových klíčů ve velikostech 1,5 až 8 mm s praktickým 25° kuličkovým zakončením pro šroubování pod úhlem. Balení doplňuje odlamovací nůž s karbidovými čepelemi a drážkou pro bezpečné řezání provázků.

Praktický kufřík pro přehledné uložení

Veškeré nářadí je uloženo v kompaktním kufříku s odklápěcím designem. Jednotlivé nástroje drží na místě fixní sloty a pružné svorky, takže se při přenášení nebudou přesýpat. Součástí je také úložný prostor o rozměrech 185 × 43 × 29 mm pro šroubky, hřebíky a další drobnosti.

Xiaomi Mijia Tool kit kufrik pohled shora

Cena a dostupnost

Xiaomi Mijia Tool Kit je v Česku k dispozici v autorizovaném e-shopu mistore.cz za 1 399 Kč. Podle prodejce je produkt skladem a ihned připraven k odeslání či osobnímu odběru na čtyřech prodejnách.

Pořídili byste si sadu nářadí od Xiaomi?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024