Xiaomi do Česka přineslo skvělou sadu nářadí. Obsahuje elektrický šroubovák a mnoho dalšího, nestojí přitom moc

Xiaomi do Česka přináší kompletní sadu nářadí Mijia Tool Kit za 1 399 Kč

Součástí je elektrický šroubovák s 2000mAh baterií, kladivo, kleště i svinovací metr
Sada obsahuje celkem 22 bitů různých velikostí a 8 imbusových klíčů

Adam Kurfürst
Publikováno: 9.3.2026 16:00

Xiaomi už dávno nevyrábí jen smartphony a produkty chytré domácnosti. Čínský gigant postupně rozšiřuje portfolio o předměty pro běžný život mimo digitální svět – od elektrických koloběžek přes kuchyňské spotřebiče až po hygienické potřeby. Řadu z těchto produktů navíc přináší i do zemí mimo Čínu, Česko nevyjímaje. Nejnovějším přírůstkem v tuzemské nabídce je Xiaomi Mijia Tool Kit, kompletní sada nářadí pro domácí kutily. V autorizovaném e-shopu mistore.cz ji pořídíte za 1 399 Kč.

Elektrický šroubovák s manuálním režimem

Bohatá sada bitů a příslušenství

Ruční nářadí pro běžné domácí práce

Praktický kufřík pro přehledné uložení

Cena a dostupnost

Elektrický šroubovák s manuálním režimem

Srdcem celé sady je kompaktní elektrický šroubovák, který disponuje třemi úrovněmi nastavení točivého momentu s maximální hodnotou 4 Nm. Pro práci ve tmavých koutech poslouží integrované LED osvětlení. O energii se stará 2000mAh baterie nabíjená přes USB-C, která podle výrobce zvládne na jedno nabití zašroubovat přibližně 600 šroubů.

Zajímavostí je možnost přepnutí do manuálního režimu. Pokud vám dojde šťáva, stačí uchopit rukojeť a otáčet jí – vestavěná celokovová planetová převodovka pak zvýší točivý moment až na 8 Nm. Šroubovák tak můžete používat i bez elektřiny.

Bohatá sada bitů a příslušenství

K šroubováku Xiaomi přibalilo celkem 22 bitů různých specifikací – konkrétně 4 dlouhé bity o délce 50 mm a 18 krátkých 25mm bitů. Všechny jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli S2, která zaručuje dostatečnou tvrdost i houževnatost. Součástí balení je rovněž univerzální flexibilní hřídel pro práci v těžko dostupných místech a 60mm prodlužovací tyč s magnetickým uchycením.

Ruční nářadí pro běžné domácí práce

Kromě elektrického šroubováku obsahuje Mijia Tool Kit i sadu klasického ručního nářadí. Kladivo s hlavou z vysokopevnostní oceli má protiskluzovou pogumovanou rukojeť a chromovou povrchovou úpravu proti korozi. Nechybí ani gumová krytka, která chrání nábytek před poškozením při montáži, a V-tvarový výřez pro vytahování hřebíků.

Stavitelný klíč nabízí čelist s maximální šířkou 25 mm a točivý moment až 230 Nm. Víceúčelové špičaté kleště zvládnou odizolování drátů, krimpování i stříhání, přičemž pružinový mechanismus usnadňuje dlouhodobou práci. Třímetrový svinovací metr s nylonovou vrstvou má samoaretační mechanismus a integrovanou vodováhu pro přesné horizontální měření.

Sada dále obsahuje 8 imbusových klíčů ve velikostech 1,5 až 8 mm s praktickým 25° kuličkovým zakončením pro šroubování pod úhlem. Balení doplňuje odlamovací nůž s karbidovými čepelemi a drážkou pro bezpečné řezání provázků.

Praktický kufřík pro přehledné uložení

Veškeré nářadí je uloženo v kompaktním kufříku s odklápěcím designem. Jednotlivé nástroje drží na místě fixní sloty a pružné svorky, takže se při přenášení nebudou přesýpat. Součástí je také úložný prostor o rozměrech 185 × 43 × 29 mm pro šroubky, hřebíky a další drobnosti.

Cena a dostupnost

Xiaomi Mijia Tool Kit je v Česku k dispozici v autorizovaném e-shopu mistore.cz za 1 399 Kč. Podle prodejce je produkt skladem a ihned připraven k odeslání či osobnímu odběru na čtyřech prodejnách.