Tichý, chytrý a bez mlhy. Nový zvlhčovač vzduchu Xiaomi přišel do Česka

Xiaomi uvedlo na český trh zvlhčovač Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro za 1 999 Kč
Zařízení využívá evaporační technologii bez viditelné páry a dosahuje výkonu 600 ml/h
Antibakteriální filtr lze prát v pračce, což prodlužuje jeho životnost na 6 až 12 měsíců

Adam Kurfürst
Publikováno: 24.2.2026 10:00

Suchý vzduch v zimních měsících trápí řadu domácností a zvlhčovače se stávají stále žádanějším doplňkem. Xiaomi nyní na český trh přináší model Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro, který se od běžných ultrazvukových zvlhčovačů odlišuje především tím, že neprodukuje viditelnou páru. V tuzemských obchodech jej seženete za 1 999 Kč.

Evaporace místo ultrazvuku

Zatímco většina dostupných zvlhčovačů využívá ultrazvukovou technologii, která vytváří charakteristickou bílou mlhu, Xiaomi vsadilo na přirozené odpařování vody. Prakticky to znamená, že v místnosti neuvidíte žádnou páru a na nábytku se nebude usazovat bílý povlak z minerálů obsažených ve vodě.

Zvlhčovač dosahuje výkonu 600 ml/h v režimu turbo a hodí se do místností o velikosti 20 až 30 m². Srdcem zařízení je 3D antibakteriální filtr, který zachytává nečistoty jak z vody, tak ze vzduchu. Xiaomi udává antibakteriální účinnost přes 99 % proti bakteriím Escherichia coli a Staphylococcus aureus. K dispozici jsou čtyři provozní režimy – konstantní vlhkost, spánkový, turbo a vysoušecí.

Filtr můžete hodit do pračky

Jednou z největších výhod novinky je možnost prát filtr v pračce. U běžných zvlhčovačů musíte filtry pravidelně měnit, což představuje další náklady. Zde stačí filtr jednou týdně vyprat a jeho životnost se prodlouží na 6 až 12 měsíců. Xiaomi pouze upozorňuje, že byste neměli používat vodu teplejší než 40 °C ani filtr sušit na topení.

Nádrž na vodu pojme 5 litrů a obsahuje stříbrné ionty, které zabraňují růstu bakterií. Při spánkovém režimu vydrží zvlhčovač v provozu až 20 hodin na jedno naplnění. Praktické je také plnění shora bez nutnosti sundávat víko – stačí nalít vodu přímo do otvoru na horní straně.

Tichý provoz pro nerušený spánek

Zvlhčovač využívá DC invertorový motor s uzavřeným vodním čerpadlem, díky čemuž dosahuje hlučnosti pouhých 30,7 dB(A) ve spánkovém režimu. Pro srovnání – běžná konverzace v místnosti se pohybuje mezi 50 až 60 dB(A), takže zvlhčovač by vás v noci rušit neměl. Na horní straně je umístěn LED displej zobrazující aktuální vlhkost, který lze při připojení k aplikaci vypnout.

Propojení s chytrou domácností

Zařízení se připojuje k aplikaci Xiaomi Home, kde můžete nastavit cílovou vlhkost v rozmezí 40 až 70 % s krokem po jednom procentu. Aplikace umožňuje vzdálené ovládání a 24hodinové časové plánování. Zvlhčovač je kompatibilní také s hlasovými asistenty Google Home a Amazon Alexa.

Pro koho je zvlhčovač vhodný

Xiaomi Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro ocení především ti, kterým vadí bílá mlha a usazeniny z běžných ultrazvukových zvlhčovačů. Evaporační technologie je šetrnější k nábytku i elektronice. Pratelný filtr pak snižuje provozní náklady. Na druhou stranu – evaporační zvlhčovače obecně spotřebovávají více energie než ultrazvukové a jejich účinnost klesá při vyšší vlhkosti vzduchu. Za cenu 1 999 Kč nicméně jde o zajímavou volbu pro místnosti střední velikosti.

Používáte doma zvlhčovač vzduchu? Jaké máte zkušenosti?