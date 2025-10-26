Chytrá může být i deka. Novinku od Xiaomi propojíte s mobilem, sama hřeje a odstraňuje roztoče Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo chytrou vyhřívanou deku Mijia Smart Electric Blanket s výkonem 80 W Novinka nabízí ovládání přes aplikaci Mijia a hlasové příkazy Xiao AI V Číně je v rámci crowdfundingu dostupná za 179 jüanů, což odpovídá přibližně 530 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi rozšířil své portfolio chytré domácnosti o netradiční produkt – inteligentní vyhřívanou deku Mijia Smart Electric Blanket. Jednomístná verze s rozměry 1,8 × 0,8 metru míří na čínský trh prostřednictvím platformy Xiaomi Youpin, kde si ji zájemci mohou v rámci crowdfundingu předobjednat za 179 jüanů (přibližně 530 Kč). Po skončení kampaně cena vzroste na standardních 239 jüanů (zhruba 700 Kč v přepočtu). Chytrá deka s aplikací v mobilu Mijia Smart Electric Blanket se od běžných vyhřívaných dek odlišuje především možností propojení s chytrým telefonem. Prostřednictvím aplikace Mijia můžete deku ovládat na dálku, nastavovat časové plány vytápění nebo automaticky regulovat teplotu během noci. Xiaomi integrované topné spirály o výkonu 80 W zabudovalo tak, aby byly pod polyesterovým povrchem prakticky nepostřehnutelné. Součástí výbavy je také podpora hlasového asistenta Xiao AI, který umožňuje ovládat deku jednoduchými příkazy v čínštině. Deka disponuje speciálním režimem pro spánek, který automaticky přizpůsobuje teplotu během noci podle předem definovaných profilů. Funkce pro odstranění roztočů a odvlhčení Kromě základního vyhřívání nabízí Mijia Smart Electric Blanket také režim odstranění roztočů, který využívá vysokou teplotu k eliminaci nežádoucích mikroorganismů v ložním prádle. Součástí je i odvlhčovací funkce, která pomáhá udržovat lůžkoviny suché a čerstvé. Xiaomi do produktu implementovalo osmistupňový bezpečnostní systém, který zahrnuje ochranu proti přehřátí, zkratu, přetížení a nadměrnému proudu. Deku lze ovládat také pomocí přiloženého fyzického ovladače pro uživatele, kteří preferují klasické ovládání před mobilní aplikací. Zařízení získalo čínskou bezpečnostní certifikaci 3C a podle výrobce produkuje minimální elektromagnetické záření. Dostupnost zatím jen v Číně Xiaomi zatím nepotvrdilo, zda plánuje uvedení produktu na globální trhy včetně Evropy, ale osobně bych na to příliš nesázel. Vzhledem k rostoucímu portfoliu chytré domácnosti v zemích mimo Čínu to sice nemůžeme přímo vyloučit, avšak výrobce obecně nemá tendenci produkty tohoto typu vyvážet. S příchodem chladnějších měsíců představuje inteligentní vyhřívaná deka zajímavou alternativu k tradičním řešením. Možnost předehřátí postele před spaním přímo z mobilu nebo automatické vypnutí v nastaveném čase jsou funkce, které mohou oslovit příznivce chytré domácnosti. Schválně nám dejte vědět, zda byste o podobný produkt měli zájem. Pořídili byste si chytrou vyhřívanou deku s ovládáním přes mobil? Zdroje: Xiaomi, ITHome, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost čína Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.