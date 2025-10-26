TOPlist

Chytrá může být i deka. Novinku od Xiaomi propojíte s mobilem, sama hřeje a odstraňuje roztoče

  • Xiaomi představilo chytrou vyhřívanou deku Mijia Smart Electric Blanket s výkonem 80 W
  • Novinka nabízí ovládání přes aplikaci Mijia a hlasové příkazy Xiao AI
  • V Číně je v rámci crowdfundingu dostupná za 179 jüanů, což odpovídá přibližně 530 Kč

Adam Kurfürst
26.10.2025 18:00
Mijia Smart Electric Blanket na posteli

Čínský technologický gigant Xiaomi rozšířil své portfolio chytré domácnosti o netradiční produkt – inteligentní vyhřívanou deku Mijia Smart Electric Blanket. Jednomístná verze s rozměry 1,8 × 0,8 metru míří na čínský trh prostřednictvím platformy Xiaomi Youpin, kde si ji zájemci mohou v rámci crowdfundingu předobjednat za 179 jüanů (přibližně 530 Kč). Po skončení kampaně cena vzroste na standardních 239 jüanů (zhruba 700 Kč v přepočtu).

Chytrá deka s aplikací v mobilu

Mijia Smart Electric Blanket se od běžných vyhřívaných dek odlišuje především možností propojení s chytrým telefonem. Prostřednictvím aplikace Mijia můžete deku ovládat na dálku, nastavovat časové plány vytápění nebo automaticky regulovat teplotu během noci. Xiaomi integrované topné spirály o výkonu 80 W zabudovalo tak, aby byly pod polyesterovým povrchem prakticky nepostřehnutelné.

Mijia Smart Electric Blanket ovladani telefonem

Součástí výbavy je také podpora hlasového asistenta Xiao AI, který umožňuje ovládat deku jednoduchými příkazy v čínštině. Deka disponuje speciálním režimem pro spánek, který automaticky přizpůsobuje teplotu během noci podle předem definovaných profilů.

Funkce pro odstranění roztočů a odvlhčení

Kromě základního vyhřívání nabízí Mijia Smart Electric Blanket také režim odstranění roztočů, který využívá vysokou teplotu k eliminaci nežádoucích mikroorganismů v ložním prádle. Součástí je i odvlhčovací funkce, která pomáhá udržovat lůžkoviny suché a čerstvé. Xiaomi do produktu implementovalo osmistupňový bezpečnostní systém, který zahrnuje ochranu proti přehřátí, zkratu, přetížení a nadměrnému proudu.

Mijia Smart Electric Blanket odstraneni roztocu

Deku lze ovládat také pomocí přiloženého fyzického ovladače pro uživatele, kteří preferují klasické ovládání před mobilní aplikací. Zařízení získalo čínskou bezpečnostní certifikaci 3C a podle výrobce produkuje minimální elektromagnetické záření.

Dostupnost zatím jen v Číně

Xiaomi zatím nepotvrdilo, zda plánuje uvedení produktu na globální trhy včetně Evropy, ale osobně bych na to příliš nesázel. Vzhledem k rostoucímu portfoliu chytré domácnosti v zemích mimo Čínu to sice nemůžeme přímo vyloučit, avšak výrobce obecně nemá tendenci produkty tohoto typu vyvážet.

Mijia Smart Electric Blanket ovladani integrovanym ovladacem

S příchodem chladnějších měsíců představuje inteligentní vyhřívaná deka zajímavou alternativu k tradičním řešením. Možnost předehřátí postele před spaním přímo z mobilu nebo automatické vypnutí v nastaveném čase jsou funkce, které mohou oslovit příznivce chytré domácnosti. Schválně nám dejte vědět, zda byste o podobný produkt měli zájem.

Pořídili byste si chytrou vyhřívanou deku s ovládáním přes mobil?

Zdroje: Xiaomi, ITHome, Gizmochina

