Nový ohřívač vody od Xiaomi vás dostane! Má chytré funkce, přesnou regulaci a téměř ho neuslyšíte

Xiaomi opět dokazuje, že dokáže inovovat i v segmentu domácích spotřebičů, kde byste to možná nečekali. Nejnovější přírůstek do rodiny Mijia, plynový průtokový ohřívač vody Mijia Smart Constant Temperature 16L S10, se dostal do prodeje v Číně za cenu 1299 jüanů (přibližně 4300 Kč). Pojďme se podívat, co všechno tento nenápadný pomocník nabízí.

Špičková regulace teploty jako hlavní trumf

Na první pohled by se mohlo zdát, že ohřívač vody je jen nutným domácím spotřebičem bez prostoru pro inovace. Xiaomi ale dokazuje opak. Model S10 je vybaven dvojitým servosystémem, který dynamicky upravuje průtok vody na základě vstupní a výstupní teploty. V praxi to znamená, že voda proudící z vašeho kohoutku má stabilní teplotu s odchylkou pouhých 0,3 °C od nastavené hodnoty. A to i v případě, že vodu současně pouštíte na více místech.

Za přesnou regulací stojí vlastní algoritmus řízený výkonným čipem, který v reálném čase vyhodnocuje a upravuje průtok vody a množství plynu. Uživatel má navíc možnost přepínat mezi režimy 13 a 16 litrů, což přijde vhod v domácnostech s různými nároky na spotřebu teplé vody.

Průmyslové materiály pro domácí použití

Pokud nahlédneme pod kapotu, zjistíme, že S10 je vybaven tepelným výměníkem z nerezové oceli, který běžně najdeme spíše v průmyslových systémech. Oproti tradičním měděným modelům nabízí trojnásobnou odolnost proti korozi a díky vylepšenému uspořádání žeber a trubek dosahuje až 90% tepelné účinnosti.

Tichý chod, který nepřekáží každodennímu životu

Hlučnost domácích spotřebičů je často přehlíženým, ale důležitým aspektem domácího komfortu. Nový ohřívač Xiaomi splňuje nejvyšší čínské standardy pro tichý provoz. Je vybaven tichým stejnosměrným ventilátorem, dvojitě utěsněnou spalovací komorou, zvukotěsnou izolací a optimalizovaným prouděním vzduchu. Výsledkem je provozní hlučnost kolem 45 dB, což je srovnatelné s šepotem nebo tichým rozhovorem.

Chytré funkce pro moderní domácnost

Jako správný člen ekosystému Xiaomi se i tento ohřívač vody integruje do platformy HyperOS a lze jej ovládat prostřednictvím aplikace Mi Home. Uživatelé mají přístup k různým režimům ohřevu, včetně přednastavených programů pro dětskou koupel, kuchyňské použití nebo dokonce mytí domácích mazlíčků.

Konektivitu zajišťuje vestavěná Wi-Fi (2,4 GHz) a Bluetooth 4.2, takže zařízení můžete pohodlně ovládat přes telefon nebo tablet. Ohřívač můžete například rozběhnout několik minut před příchodem domů, aby na vás čekala voda přesně požadované teploty.

Bezpečnost na prvním místě

Plynové spotřebiče vyžadují zvýšenou pozornost z hlediska bezpečnosti a ani zde Xiaomi nic nepodcenilo. S10 je vybaven ochranou proti zhasnutí plamene, automatickým vypnutím při přehřátí, detekcí zamrznutí, ochranou proti přepětí a automatickým odpojením, pokud teplota překročí 85 °C.

Ačkoliv by si tento chytrý ohřívač vody Xiaomi jistě našel příznivce i v našich končinách, pravděpodobně zůstane pouze čínskou exkluzivitou. Xiaomi běžně nabízí v Číně mnohem širší portfolio produktů než na mezinárodních trzích, a domácí plynové spotřebiče patří mezi ty, které se za hranice Číny dostanou jen výjimečně.

Důvodem jsou především odlišné bezpečnostní standardy, certifikace a také rozdíly v používaných plynových systémech mezi jednotlivými zeměmi. Překážkou je i rozdílná legislativa v oblasti plynových zařízení a instalačních předpisů. Zatímco Xiaomi může snadno přizpůsobit chytré náramky nebo vysavače lokálním požadavkům, u plynových ohřívačů by takový proces byl výrazně nákladnější.

Ocenili byste takový produkt i v Evropě?

Zdroj: gizmochina.com