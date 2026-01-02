TOPlist

Xiaomi předvedlo čističku vzduchu Mijia Smart Air Purifier Max. Má skvělý výkon a chytré funkce

  • Xiaomi globálně představilo čističku vzduchu Mijia Smart Air Purifier Max s duálním filtračním systémem
  • Novinka dosahuje CADR hodnoty 1006,5 m³/h pro částice a dokáže očistit 10m² místnost za 1,6 minuty
  • Čistička kombinuje čtyřstupňovou filtraci s duálními UVC moduly pro dezinfekci vzduchu

Adam Kurfürst
2.1.2026 14:00
Mijia Smart Air Purifier Max v mistnosti oficialni

Xiaomi rozšířilo své portfolio produktů pro chytrou domácnost o výkonnou čističku vzduchu Mijia Smart Air Purifier Max. Novinka se objevila na globálním webu výrobce, což nasvědčuje plánovanému uvedení na další trhy včetně těch evropských. Zařízení cílí na majitele větších prostor a uživatele, kteří požadují komplexní čištění vzduchu včetně odstranění formaldehydu a alergenů.

Duální filtrační systém s vysokým výkonem

Mijia Smart Air Purifier Max využívá inovativní věžový design s jedním ventilátorem a dvěma impelery, které vytvářejí vyrovnaný duální proudový systém. Čistička dosahuje CADR hodnoty 1006,5 m³/h pro částice, což v praxi znamená výdej až 15 000 litrů čistého vzduchu za minutu. Doporučená pokrytá plocha se pohybuje mezi 63 až 108 m².

Mijia Smart Air Purifier Max filtracni system

Zařízení obsahuje horní a dolní filtr, přičemž každý disponuje 300 000 mg aktivního uhlí pro zachycování formaldehydu, toluenu a dalších škodlivých plynů. Hodnota CADR pro formaldehyd činí 240,5 m³/h, přičemž výrobce uvádí 99% odstranění formaldehydu za 2 hodiny. Čtyřstupňový čisticí systém zahrnuje primární filtr, HEPA filtr, vrstvu aktivního uhlí a UVC dezinfekci.

UVC dezinfekce a odstranění alergenů

Součástí čističky jsou dva vestavěné UVC moduly, které zajišťují ultrafialovou dezinfekci vzduchu v reálném čase. Podle laboratorních testů zařízení odstraní 99,9 % viru H1N1 za jednu hodinu, stejně jako bakterie E. coli, Staphylococcus aureus či Klebsiella pneumoniae. Čistička disponuje SGS certifikací pro odstranění alergenů včetně pylu, roztočů, srsti domácích mazlíčků a plísní.

Pro sledování kvality vzduchu slouží šest senzorů měřících PM1, PM2.5, PM10, formaldehyd, teplotu a vlhkost. Naměřené hodnoty se zobrazují na velkém LCD displeji přímo na těle zařízení. Filtrace částic dosahuje účinnosti 99,99 % pro PM1, PM2.5 i PM10 během jedné hodiny provozu.

Chytré funkce a tichý provoz

Čističku lze ovládat prostřednictvím aplikace Xiaomi Home, která umožňuje vzdálené řízení, sledování kvality vzduchu, plánování zapnutí a vypnutí či kontrolu životnosti filtrů. Zařízení podporuje integraci do systémů Google Home a Amazon Alexa pro hlasové ovládání. V nočním režimu dosahuje hlučnost hodnoty pouhých 19,1 dB(A).

Mijia Smart Air Purifier Max aplikace

Z praktických funkcí stojí za zmínku všesměrová kolečka pro snadný přesun mezi místnostmi, magnetická dvířka pro rychlou výměnu filtrů a uzavíratelný horní kryt, který lze využít jako odkládací plochu. Čistička automaticky upozorní na potřebu výměny filtru.

Pro koho je čistička vhodná

Mijia Smart Air Purifier Max se hodí především pro majitele větších bytů a domů s obytnou plochou nad 60 m², kde by menší čističky nedokázaly efektivně pokrýt celý prostor. Ocení ji také alergici a astmatici díky certifikovanému odstranění alergenů. Funkce měření a odstranění formaldehydu z ní dělá vhodnou volbu pro čerstvě zrekonstruované prostory.

Xiaomi zatím nezveřejnilo cenu ani přesné datum dostupnosti pro evropské trhy. Vzhledem k výkonu a výbavě lze očekávat, že půjde o dražší model v portfoliu čističek značky. Jen pro představu: relativně podobně vybavený model Xiaomi Smart Air Purifier Elite na našem trhu nese doporučenou cenu 8 199 Kč. Novinka Mijia Smart Air Purifier Max, která je v některých ohledech lepší, by tak mohla stát ještě o něco víc.

Uvítali byste tuto čističku vzduchu na českém trhu?

Zdroj: Xiaomi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…

