Konec pylu a roztočů? Xiaomi ukázalo chytrou čističku vzduchu s UVC sterilizací Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně uvedlo čističku vzduchu Mijia Smart Air Purifier 6 s pěti senzory Novinka nabízí UVC sterilizaci a účinnost 99,99 % proti viru H1N1 V Česku se aktuálně prodává model Smart Air Purifier 4 za 4 789 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.8.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi představil na svém globálním webu novou čističku vzduchu Mijia Smart Air Purifier 6. Zařízení zaujme především pěti integrovanými senzory a pokročilým filtračním systémem s UVC sterilizací. Do Česka by se novinka mohla teoreticky dostat během příštích měsíců, zatím však oficiální potvrzení dostupnosti u nás nemáme. Pět senzorů pro komplexní monitoring vzduchu Mijia Smart Air Purifier 6 disponuje pěticí senzorů, které kontinuálně monitorují kvalitu vzduchu v domácnosti. Kromě běžných senzorů PM2.5, teploty a vlhkosti přidává Xiaomi také senzor prachu pro detekci větších částic, jako jsou pyly, a senzor PM1 pro nejjemnější částice menší než 1 mikron. Ty dokážou pronikat hluboko do plic a krevního oběhu. Kvalitu vzduchu zobrazuje barevný LCD displej, který pomocí LED indikace okamžitě informuje o aktuálním stavu. Čistička automaticky přizpůsobuje svůj výkon podle naměřených hodnot a dokáže efektivně pokrýt místnosti o velikosti 29 až 50 m². Při dvou výměnách vzduchu za hodinu zvládne podle výrobce prostor o rozloze až 87,5 m². Pětistupňová filtrace s UVC sterilizací Filtrační systém kombinuje primární filtr, vysokoúčinný HEPA filtr, aktivní uhlí, UVC světelné pole a generátor záporných iontů. HEPA filtr zachytí 99,98 % částic o velikosti 0,3 mikronu, zatímco kvalitní sloupcové aktivní uhlí účinně odstraňuje formaldehyd a těkavé organické látky (TVOC). Integrovaný UVC modul představuje významnou inovaci – čistička díky němu dosahuje 99,99% účinnosti proti chřipkovému viru H1N1 během jedné hodiny. Stejně vysokou účinnost vykazuje proti bakteriím E. coli, P. aeruginosa či S. aureus. Pro alergiky je podstatná 98,11% účinnost při odstraňování roztočů a pylu během hodiny provozu. Výkon 443 m³/h a chytré ovládání S výkonem 443 m³/h (měřená hodnota CADR pro částice) dokáže čistička vyčistit vzduch v 10m² místnosti během pouhých 3,5 minuty. Formaldehyd odstraňuje s výkonem 218 m³/h CADR, což představuje 98% účinnost během jedné hodiny. KOUPIT ČISTIČKU VZDUCHU XIAOMI Zařízení podporuje ovládání přes aplikaci Xiaomi Home i hlasové asistenty Google Assistant a Amazon Alexa. Magnetická dvířka usnadňují výměnu filtru, který vydrží 6 až 12 měsíců podle intenzity používání. Odnímatelný horní kryt umožňuje snadné čištění ventilátoru a vzduchového potrubí. Pro koho je čistička vhodná? Mijia Smart Air Purifier 6 ocení především alergici a astmatici, kterým pomůže s více než 98% účinností odstranit pylové alergeny, roztoče a zvířecí chlupy. Rodiny s malými dětmi využijí UVC sterilizaci během chřipkové sezóny. Majitelé nově zrekonstruovaných bytů zase ocení vysokou účinnost při odstraňování formaldehydu z nového nábytku a maleb. Pro uživatele hledající nejlevnější řešení by pak měly být vhodnější jednodušší varianty bez UVC sterilizace a pokročilých senzorů (i když Xiaomi zatím nespecifikovalo, kolik bude nová čistička stát). Pětice senzorů včetně PM1 je spíše nadstandard než nezbytnost pro běžné domácnosti. Co je dostupné v Česku? Zatímco na globální uvedení Mijia Smart Air Purifier 6 si v Česku ještě počkáme, aktuálně je u nás k dispozici Xiaomi Smart Air Purifier 4 za 4 789 Kč. Ta nabízí výkon 400 m³/h, pokrytí místností do 48 m² a hlučnost od pouhých 32,1 dB v nočním režimu. Disponuje dotykovým OLED displejem, podporuje ovládání hlasovými asistenty a její HEPA filtr zachytí 99,97 % jemných částic. KOUPIT XIAOMI SMART AIR PURIFIER 4 Pořídili byste si čističku vzduchu s UVC sterilizací? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Čistička vzduchu Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.