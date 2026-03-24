Tahle chytrá fritéza Xiaomi zvládne i pečení, nestojí přitom ani dva tisíce korun. Co všechno umí? Xiaomi v Číně představilo horkovzdušnou fritézu Mijia Smart Air Fryer Pro Steam & Bake Edition s kapacitou 6,5 litru za 559 jüanů (asi 1 700 Kč) Fritéza kombinuje smažení, pečení i vaření v páře a nabízí 31 přednastavených receptů s možností ovládání přes aplikaci Mi Home Zařízení disponuje 900W parním generátorem, dvojitým roštem a podporou hlasového ovládání přes XiaoAI Adam Kurfürst Publikováno: 24.3.2026 10:00 Horkovzdušné fritézy se v posledních letech staly hitem v kuchyních po celém světě. Xiaomi nyní na čínském trhu představuje model, který jde ještě dál – kromě klasického smažení horkým vzduchem zvládne i vaření v páře nebo pečení. Mijia Smart Air Fryer Pro Steam & Bake Edition 6.5L je k dispozici za 559 jüanů, což v přepočtu činí přibližně 1 700 Kč. Ovládání telefonem i hlasem Tři způsoby přípravy v jednom Prostorný interiér pro celou rodinu Dorazí i k nám? Ovládání telefonem i hlasem Hlavním lákadlem novinky je propojení s ekosystémem chytré domácnosti Xiaomi. Fritézu lze ovládat prostřednictvím aplikace Mi Home, kde uživatelé najdou přístup k více než 100 cloudovým receptům. Kromě mobilního ovládání zařízení podporuje také HyperOS Connect a integraci s hlasovým asistentem XiaoAI, takže přípravu jídla můžete spustit pouhým hlasovým povelem. Pro ty, kteří preferují klasické ovládání, Xiaomi přidalo i fyzický otočný knoflík. Uživatel si tak může vybrat, zda fritézu ovládá z gauče přes telefon, nebo přímo u spotřebiče. Tři způsoby přípravy v jednom Mijia Smart Air Fryer Pro kombinuje tři metody vaření: klasické smažení horkým vzduchem, pečení a vaření v páře. K dispozici je celkem 11 režimů přípravy včetně nízkoteplotního vaření a 31 přednastavených receptů. Teplotní rozsah se pohybuje od 30 °C do 230 °C, což umožňuje jak šetrné rozmrazování, tak křupavé smažení. O parní funkce se stará 900W generátor dosahující teploty 130 °C. Podle Xiaomi je vaření v páře o 30 % rychlejší než u tradičních parních hrnců. Zásobník na vodu s kapacitou 1,5 litru vystačí na přípravu až sedmi porcí bez nutnosti doplňování. Prostorný interiér pro celou rodinu S kapacitou 6,5 litru a horizontálním rozměrem 234 mm se do fritézy vejde celé kuře, 24 kuřecích křidélek, 800 gramů hranolek nebo 9 knedlíků na páru. Dvojitý rošt navíc umožňuje připravovat dvě různá jídla současně. Vnitřní komora je vyrobena z nerezové oceli 304 a košík má povrchovou úpravu bez fluoru, což usnadňuje čištění. Xiaomi pamatovalo i na praktické detaily – fritéza disponuje průhledným okénkem pro sledování přípravy, automatickým vypnutím při vyjmutí košíku, režimem sušení a funkcí odstranění zápachu. Nechybí ani 30minutový režim udržení teploty. Dorazí i k nám? Xiaomi zatím neprozradilo, zda fritézu plánuje uvést i na globální trhy. Značka nicméně do Evropy postupně přináší stále více produktů pro chytrou domácnost, takže není vyloučeno, že se novinka časem objeví i v českých obchodech. V lednu k nám výrobce přinesl chytrou dvoupatrovou fritézu Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L, která se dá pořídit za 3 599 Kč. Pořídili byste si chytrou horkovzdušnou fritézu od Xiaomi? Zdroje: ITHome, XiaomiYoupin, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi