Nový robotický vysavač Xiaomi stojí jen 4 tisíce, s touhle výbavou by však klidně mohl být dražší Xiaomi v Číně představilo robotický vysavač Mijia Robot Vacuum 4 s cenou od 1 443 jüanů (cca 4 400 Kč) Novinka nabízí sací výkon 10 000 Pa a LDS laserovou navigaci, což je v této cenové kategorii neobvyklé Vysavač disponuje 5 200mAh baterií s výdrží až 180 minut a zvládne pokrýt plochu 300 metrů čtverečních Adam Kurfürst Publikováno: 9.4.2026 20:00 Trh s robotickými vysavači je v posledních letech mimořádně přeplněný a cenové rozdíly mezi jednotlivými modely mohou být propastné. Zatímco prémiové modely s dokovacími stanicemi a samočisticími funkcemi atakují hranici klidně 50 tisíc korun, Xiaomi nyní dokazuje, že solidní výbavu lze dostat i za zlomek této částky. Nový Mijia Robot Vacuum 4 kombinuje laserovou navigaci a vysoký sací výkon s cenou, která v přepočtu odpovídá zhruba 4 400 Kč. Laserová navigace v nižší střední třídě Vysávání i vytírání v jednom průchodu Cena a dostupnost Laserová navigace v nižší střední třídě Xiaomi Mijia Robot Vacuum 4 spoléhá na LDS laserovou navigaci, která vytváří přesné mapy místností a plánuje efektivní trasy úklidu. V této cenové kategorii jde o poměrně neobvyklou volbu – většina konkurenčních značek totiž u levnějších modelů sází na kamerové systémy nebo prosté nárazové senzory. Specifikace Xiaomi Mijia Robot Vacuum 4 (strojově přeloženo z čínštiny) Po stránce sacího výkonu novinka nabízí 10 000 Pa, což je hodnota, která by měla bez problémů zvládnout běžné nečistoty, prach i zvířecí chlupy. K dispozici jsou čtyři režimy čištění a dvojité boční kartáče s protizamotávacím designem, které by měly usnadnit údržbu zejména v domácnostech s dlouhými vlasy nebo domácími mazlíčky. Vysávání i vytírání v jednom průchodu Jak už název napovídá, Mijia Robot Vacuum 4 zvládá současně vysávat i vytírat. Disponuje 520ml nádobou na prach a 270ml nádržkou na vodu, což podle výrobce postačí pro úklid plochy až 300 metrů čtverečních v otevřeném prostoru. Pro běžný byt by tedy jedno naplnění mělo bohatě stačit. Za pozornost stojí také 5 200mAh baterie, která v kombinovaném režimu vysávání a vytírání vydrží pracovat až 180 minut. Vysavač si poradí s překážkami do výšky 20 mm, takže by neměl mít problém s běžnými prahy mezi místnostmi. Ovládání probíhá prostřednictvím aplikace Mijia, která umožňuje plánování úklidu, nastavení režimů a vzdálené ovládání. Cena a dostupnost Xiaomi Mijia Robot Vacuum 4 se v Číně prodává od 7. dubna za cenu 1 443 jüanů, což v přepočtu odpovídá zhruba 4 400 Kč. V některých čínských regionech lze díky vládním dotacím pořídit vysavač ještě levněji – za 1 299 jüanů (cca 3 950 Kč). Zda se novinka někdy oficiálně podívá na evropský trh, zatím není jasné. Xiaomi nicméně do Evropy průběžně přináší své robotické vysavače, takže šance na pozdější globální uvedení rozhodně existuje. Zaujal vás robotický vysavač od Xiaomi za tuto cenu? Zdroje: Notebookcheck, ITHome, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi