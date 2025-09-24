Do Česka přijde první lednice od Xiaomi! Má velký úložný prostor a dá se ovládat mobilem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi oficiálně potvrdilo uvedení své první chytré lednice na český trh, čímž plní slib daný na začátku roku 2025. Model Mijia Refrigerator Cross Door 502L nabízí konvertibilní teplotní zónu s nastavením od -1 °C do 5 °C a antibakteriální technologii Ag⁺ Fresh. Lednice disponuje objemem 502 litrů a podporuje ovládání přes aplikaci Xiaomi Home i hlasové asistenty. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi rozšiřuje své portfolio chytrých domácích spotřebičů dostupných v České republice. Společnost dnes oficiálně potvrdila, že na tuzemský trh přiveze svou první chytrou lednici, čímž plní slib daný začátkem letošního roku. Model Mijia Refrigerator Cross Door 502L dorazí do zdejších obchodů koncem roku 2025. Xiaomi pokračuje v expanzi mimo mobilní telefony Na čínském trhu se Xiaomi již etablovalo jako významný hráč v segmentu domácích spotřebičů. Společnost pravidelně rozšiřuje svou nabídku, která zahrnuje nejen lednice různých velikostí a konfigurací, ale také další kuchyňské spotřebiče jako myčky nádobí, indukční vařiče nebo kávovary. Představení lednice Mijia Refrigerator Cross Door 502L na konferenci v Mnichově Uvedení chytré lednice na český trh představuje důležitý krok v globální strategii firmy, která se snaží budovat kompletní ekosystém chytrých zařízení pro domácnost. V posledních letech jsme se u nás dočkali robotických vysavačů, čističek vzduchu nebo kuchyňských spotřebičů, nyní přichází řada i na velké domácí spotřebiče. Spolu s lednicí na konferenci v německém Mnichově firma předvedla i nové klimatizace či pračku se sušičkou. Chytrá lednice s pokročilými funkcemi Americká lednice Mijia Refrigerator Cross Door 502L zaujme především velkým úložným prostorem a flexibilním uspořádáním. Celkový objem 502 litrů je rozdělen na chladící část (297 litrů), mrazící část (176 litrů) a speciální „i Fresh“ konvertibilní zónu (29 litrů). Právě konvertibilní zóna představuje jednu z nejzajímavějších funkcí – teplotu v ní lze nastavit v rozmezí od -1 °C do 5 °C, což umožňuje přizpůsobit skladování různým druhům potravin. Při teplotě kolem 0 °C je ideální pro maso a ryby, při vyšších teplotách pro ovoce a zeleninu nebo lahůdky. Lednice disponuje také antibakteriální technologií Ag⁺ Fresh, která využívá ionty stříbra k eliminaci nepříjemných pachů a potlačení růstu bakterií jako Staphylococcus aureus a Escherichia coli. Podle výrobce to přispívá k delší čerstvosti potravin a zdravějšímu prostředí uvnitř chladničky. Chytrá kontrola a moderní design Jako opravdu inteligentní spotřebič nabízí lednice Xiaomi připojení k domácí Wi-Fi síti a ovládání přes aplikaci Xiaomi Home. Uživatelé mohou na dálku měnit nastavení teploty, vybírat mezi režimy Auto, Super Cool a Super Freeze nebo sledovat stav spotřebiče. Lednice dokonce pošle upozornění, pokud zůstanou dveře otevřené déle než dvě minuty. Pro ještě pohodlnější ovládání nechybí ani podpora hlasových asistentů Amazon Alexa a Asistenta Google. Z praktického hlediska potěší design s možností otevření dveří do úhlu 90 stupňů, který umožňuje umístit lednici těsně ke zdi, aniž by byl omezen přístup k zásuvkám. O tichý a úsporný provoz se stará dvojitá invertorová technologie (invertor ve ventilátoru i kompresoru) s 10letou zárukou. Dostupnost a cena Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L se dostane do českých obchodů koncem roku 2025. Cena zatím nebyla stanovena, ale vzhledem k celkové politice Xiaomi lze očekávat, že bude velmi konkurenceschopná. Jsme rádi, že Xiaomi obohacuje náš trh také o velké smart spotřebiče, které zde po dlouhá léta chyběly. Teď už zbývá jen čekat, až se ukáže, zda se mezi zdejšími spotřebiteli uchytí, nebo nikoliv. Měli byste zájem o chytrou lednici od Xiaomi? Zdroje: TZ, Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Chytrá domácnost chytrá lednice Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.