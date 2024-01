Společnost Xiaomi do své nabídky pro čínský trh zařadila dalšího praktického pomocníka do chytré domácnosti. Multifunkční rychlovarná nádoba s krycím názvem Mijia Health Pot S1 je designová konvice, která za váš uvaří nejen vodu, ale i různorodé nápoje či pokrmy. Promění klasickou konvici na chytrého asistenta, který udrží ranní kávu horkou každé další ráno i při hektickém životním stylu.

Maximální objem je 1,5 litru a může se pochlubit topnou deskou z odolné nerezové oceli 316L o výkonu 1000 W pro efektivní a hlavně bezpečné vaření. Nejzajímavějším prvkem celé multifunkční konvice je jeho nabídka osmi režimů, které za vás připraví ovocný čaj, aby byl dokonale aromatický, připraví kaši nebo dokonce uvaří chutnou polévku. Mimo jiné nabídne i časovač, pomocí kterého je možné naplánovat čas vaření až osmnáct hodin dopředu a dokonce až deset úrovní intenzity ohřevu (od 40 do 90 °C).

Pokud často sedíte v kanceláři, nebo prostě jen nestíháte, konvice udrží nastavenou teplotu až 12 hodin, takže se už nikdy nestane, že byste museli pít studenou kávu. Můžete si zvolit mezi pomalým ohřevem i rychlým vařením a díky borosilikátovému sklu je odolná vůči změnám teploty. V horní části můžete otevřít menší víko, do kterého můžete například sypat ingredience a automaticky nastavit ohřev podle druhu potraviny.

Xiaomi’s new Mijia Health Pot S1 goes on crowdfunding for just $18 https://t.co/SzKUhoSRTT pic.twitter.com/wggHNJBXLh

