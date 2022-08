Minulý rok nám společnost Xiaomi ukázala svůj koncept AR brýlí a nyní se konečně dostává tento produkt na trh, ačkoliv zatím pouze v Číně. Xiaomi Mijia Glasses jsou postavené na moderním čipu, mají kvalitní fotoaparáty a některé chytré funkce, mezi které můžeme zařadit třeba překlad.

POd kapotou brýlí tiká čip Snapdragon 8 v kombinaci se 3 GB RAM a 32GB úložištěm. Váha pak činí 100 gramů a nechybí standardy jako Wi-Fi či Bluetooth 5.0. Na pravé straně nalezneme hned dva fotoaparáty, přičemž ten hlavní disponuje rozlišením 50 Mpx a dále je zde 8Mpx periskopický snímač s 5x optickým zoomem. Fotoaparáty dokáží zaznamenávat video po dobu až 100 minut bez přerušení.

Displej svěřilo Xiaomi do rukou Sony. Jde o Micro OLED panel s maximálním jasem až 3000 nitů a certifikací TUV Rheinland. Výdrž má na starost 1020mAh baterie s podporou 10W nabíjení, díky kterému je dobijete na 80 % za pouhých 30 minut. Pomocí umělé inteligence lze přeložit text z angličtiny do čínštiny (a naopak) v reálném čase. Další chytré funkce můžeme prý očekávat v brzkých aktualizacích. Jak již bylo řečeno, doplněk se v tuto chvíli prodává pouze v Číně a to za 2 499 juanů, tedy asi 8 900 Kč bez daně.

Nosili byste podobné brýle?

Zdroj: GSMArena