Chytrá pračka Xiaomi poprvé míří do Česka. Automaticky dávkuje aviváž, propojí se s mobilem a oblečení vám i vysuší Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi na konferenci v Mnichově představilo svou první pračku se sušičkou pro evropský trh Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg Chytrý spotřebič nabízí 36minutové praní, 12minutový rychlý cyklus a spotřebu o 25 % nižší než energetická třída A Jde o další velký domácí spotřebič po lednici Mijia Refrigerator Cross Door 502L a klimatizacích, kterými Xiaomi plní svůj slib o globální expanzi mimo Čínu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi pokračuje ve své expanzi do segmentu velkých domácích spotřebičů. Na včerejší konferenci v Mnichově oficiálně oznámilo příchod své první pračky se sušičkou Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg na český trh. Populární výrobce smartphonů tím potvrzuje svůj dříve avizovaný plán rozšířit portfolio velkých domácích spotřebičů i mimo Čínu. Štíhlý design a mimořádná energetická účinnost Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg zaujme už svým štíhlým designem s hloubkou pouhých 570 mm, díky němuž ji snadno zabudujete do kuchyňské linky nebo koupelny. Navzdory kompaktním rozměrům disponuje extra velkým bubnem s průměrem 525 mm, který poskytuje dostatek prostoru pro efektivní praní. Představení pračky Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg na konferenci v Mnichově Značnou výhodou nového spotřebiče je jeho energetická účinnost, která je o 25 % lepší než minimum požadované pro energetickou třídu A dle nařízení EU 2019/2014. Tento údaj byl ověřen certifikační společností TÜV SÜD. V době rostoucích cen energií jde o významný benefit pro každou domácnost. Chytré funkce pro rychlé a efektivní praní Pračka se sušičkou od Xiaomi nabízí několik inovativních technologií, které usnadňují každodenní péči o prádlo. Systém Dual Auto Dosing automaticky dávkuje prací prostředek a aviváž podle hmotnosti náplně, což zajišťuje optimální čištění při minimální spotřebě chemikálií. Jedno naplnění zásobníku vystačí až na měsíc běžného používání. Technologie Smart Infusion s předmísením pracího prostředku a vysokotlakým přímým vstřikováním do bubnu umožňuje dokončit běžné praní v programu Smart Wash za pouhých 36 minut. Pro lehce znečištěné prádlo je zde funkce Quick Wash, která zvládne prací cyklus za rekordních 12 minut. Kombinovaný cyklus praní a sušení pro 3 kg prádla trvá 180 minut. Mezi další zajímavé funkce patří parní praní, které eliminuje až 99,99 % bakterií, režim Refresh care pro osvěžení oblečení párou a Aromatherapy wash pro vonné praní. Pokud zapomenete vyjmout prádlo po skončení programu, aktivuje se funkce Refresh & Loosen, která automaticky protáčí buben, aby prádlo zůstalo svěží a bez zápachu. Inteligentní sušení a samočisticí technologie Sušička pracuje s technologií 3D sušení a disponuje funkcí Smart Dry Control, která pomocí přesných senzorů automaticky ukončí sušení, jakmile je prádlo suché. To zabraňuje poškození tkanin přesušením a šetří energii. Režim šetrného sušení udržuje teplotu mezi 55 °C a 65 °C, což je ideální pro jemné materiály. Přístroj je vybaven komplexním samočisticím systémem, který zahrnuje automatické proplachování dávkovače pracích prostředků, čištění lopatek ventilátoru vysokotlakovou vodou, proplachování sušicího kanálu a vysokoteplotní čištění bubnu. Tyto funkce minimalizují údržbu a prodlužují životnost spotřebiče. Ovládání přes Xiaomi Home a moderní dotykový panel Pračku můžete pohodlně ovládat na dálku pomocí aplikace Xiaomi Home. Aplikace umožňuje naplánovat praní, upravit nastavení nebo využít funkci AI, která doporučí vhodný program na základě vašich zvyklostí. Díky podpoře aktualizací OTA bude spotřebič získávat nové funkce a vylepšení i po zakoupení. Ovládací panel pračky se inspiruje konceptem gravitačního pole a nabízí intuitivní dotykové ovládání s podporou více jazyků. Za svůj elegantní design získala pračka Mijia ocenění German iF Design Award. Přímý pohon Direct Drive zajišťuje tichý provoz a šetrné zacházení s oblečením. Na motor poskytuje Xiaomi prodlouženou záruku 12 let. Xiaomi zatím neoznámilo přesnou cenu a datum uvedení pračky Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg na českém trhu. Uvedlo pouze, že k němu dojde koncem letošního roku. Co říkáte na první pračku se sušičkou od Xiaomi dostupnou v Evropě? Zdroje: TZ, Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Chytrá domácnost chytrá pračka pračka Xiaomi Xiaomi