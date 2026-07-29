Osahali jsme si první pračku Xiaomi v Česku: kvalitní kus, jenž zvládá i sušení a má skvělou aplikaci Hlavní stránka Články Xiaomi poprvé oficiálně prodává v Česku prací techniku – kombinovanou pračku se sušičkou Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg Na Alze stojí 12 990 Kč a je skladem, ovládací panel je v češtině Marketing hlásí praní o 25 % úspornější než třída A, energetický štítek u kombinovaného cyklu ukazuje třídu D Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Ekosystém Xiaomi se rozrůstá rychlostí, kterou už nejde sledovat bez nějaké pomocné tabulky. Po telefonech dorazily hodinky, vysavače, televize, lednice a nakonec i elektromobil. Teď přibylo praní: Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg je první prací technika značky, která se oficiálně prodává i u nás. Stojí 12 990 Kč, na Alze je skladem a my jsme si ji mohli v redakci krátce osahat. Osahali jsme, neprali jsme Dvanáct minut, které nejsou pro plnou pračku A co spotřeba? Dávkovač, který dává smysl, a záruka, která platí jinde Ovládání skrz aplikaci Zatím dobrý dojem, ověřovat budeme až u prádla Osahali jsme, neprali jsme Začneme poctivě: v pračce jsme nevyprali ani jeden ručník. O kvalitě praní, reálné hlučnosti ani skutečné spotřebě tedy zatím nemáme co říct a nechceme dělat, že máme. Co posoudit jde, je hardware – a ten působí opravdu dobře zpracovaně. Dvaasedmdesát kilogramů se pozná už na dotek, dvířka mají pořádný odpor, buben s průměrem 525 mm je na spotřebič s hloubkou těla 570 mm překvapivě velkorysý. Xiaomi mluví o „ultra slim“ provedení, což platí jen v kontextu kombinovaných praček. Alza sama produkt řadí mezi standardní hloubky nad 50 cm a doporučuje nechat kolem spotřebiče 20 mm nahoře, 15 mm po stranách a 30 mm vzadu. Největší praktické plus je přitom něco, co se do letáku nedostane: čeština přímo na panelu. U čínských značek bývá lokalizace první věcí, na které se šetří, a tady jde navíc o dotykový displej bez jediného otočného voliče. Rozdíl mezi českým popiskem a piktogramem, který si musíte domyslet, je v takovém případě rozdíl mezi ovládáním a hádankou. Dvanáct minut, které nejsou pro plnou pračku Na plakátech svítí dvě čísla: Smart Wash za 36 minut a Quick Wash za 12 minut. Zní to skvěle do chvíle, než si přečtete poznámky pod čarou. Obě hodnoty platí pro náplň 1 až 2 kilogramy a pocházejí z interní laboratoře Xiaomi. Pračka přitom vypere až devět kilo. KOUPIT CHYTROU PRAČKU MIJIA Není to lež, je to výběr scénáře. Dvanáctiminutový program má pevnou délku a míří na lehce zašpiněné kousky, které potřebujete jen osvěžit – tričko po tělocvičně, ne například rodinnou dávku ložního prádla. Smart Wash si čas dopočítává podle zvážení náplně, takže s rostoucí hromadou roste i číslo na displeji. Kdo si od těch dvanácti minut slibuje vypraný koš, bude zklamaný, jinak je to ale rozhodně fajn vychytávka. A co spotřeba? Xiaomi opakuje, že pračka je o 25 % úspornější než minimální limit třídy A. Sedí to – ale jen pro samotné praní. V režimu praní dosahuje spotřebič třídy A, 37 kWh na 100 cyklů a 49 litrů vody na cyklus. Slušná čísla, proti kterým nelze nic namítat. Jenže kombinovanou pračku si nekupujete kvůli praní. Kupujete ji proto, abyste prádlo vyndali suché. A přesně tenhle režim má na štítku energetickou třídu D, spotřebu 306 kWh na 100 cyklů a 77 litrů vody – tedy osminásobek energie oproti samotnému praní. Délka takového cyklu je podle štítku 630 minut, tedy deset a půl hodiny. Kde se pak bere slibovaných 180 minut na vyprání a usušení? V dávce o hmotnosti tří kilogramů. Štítkové hodnoty se měří na plné sušicí kapacitě šesti kilo, takže obě čísla platí zároveň a popisují jinou situaci. Dodejme, že tohle není nemoc Xiaomi – kombinované pračky se sušičkou dopadají na štítku podobně (a někdy i hůř) napříč značkami, protože sušení kondenzací je energeticky prostě drahé. Dávkovač, který dává smysl, a záruka, která platí jinde Z výbavy dává největší smysl duální automatické dávkování. Pračka zváží náplň a sama odměří prací prostředek i aviváž, jedno naplnění zásobníku má podle výrobce vydržet zhruba měsíc při dvou až třech praních týdně. Poměr se dá doladit v aplikaci. Je to funkce, kterou konkurence nabízí spíš o pár tisíc výš, a v každodenním provozu ji ale oceníte mnohem více, než kterýkoliv nadpis s „umělou inteligencí“. KOUPIT CHYTROU PRAČKU MIJIA Pozornost si zaslouží i dvanáctiletá záruka na Direct Drive motor. Zní to jako pojistka na celý život spotřebiče, ale je potřeba číst přesně: dvanáct let se vztahuje na motor, nikoli na pračku. Standardní záruka je 24 měsíců a elektronika, čerpadlo nebo dotykový panel spadají pod ni. Motor s přímým pohonem navíc nemá řemen, takže se právě jeho poruchy bojíte nejméně. Zbytek výbavy je slušný standard téhle cenové kategorie: odstřeďování až 1 400 otáček za minutu, hlučnost při odstřeďování činí 71 dB, osvětlený buben, čtyřiadvacetihodinový odložený start, možnost přidat prádlo během cyklu a parní program, který má podle certifikace TÜV SÜD odstranit až 99,99 % bakterií. Samočisticí systém sušicího kanálu je pak přesně ta věc, jejíž absenci u kombinovaných praček po pár letech proklínáte. Ovládání skrz aplikaci Pračka se připojuje k Wi-Fi, ovládá se přes Xiaomi Home, poslouchá Google Asistenta i Alexu a dostává OTA aktualizace, které mohou přidávat nové prací programy. Xiaomi k tomu přidává „AI experta na praní“, který doporučuje programy podle vašich zvyklostí. Zatím dobrý dojem, ověřovat budeme až u prádla Za 12 990 Kč dostanete kombinovanou pračku se sušičkou, parou, automatickým dávkováním, motorem s přímým pohonem a českým dotykovým panelem. To je na papíře nabídka, se kterou se zavedené značky v téhle cenovce perou jen těžko. Zpracování na první pohled nezklamalo a Xiaomi má u prvního pokusu daleko k tomu, aby se za něj muselo stydět. CHCI PRAČKU XIAOMI Zároveň platí, že pračku posoudí až prádlo. Jak dopadne mechanika po dvou letech, jak přesně dávkovač odměřuje reálnou dávku a jestli je odstřeďování snesitelné v bytě se sousedy pod podlahou, se z tiskové zprávy vyčíst nedá. A protože Xiaomi u nás prací techniku prodává poprvé, nemáme se zatím ani o co opřít v servisní historii značky. Každopádně jsem na výsledek sám zvědav, třeba si za pár měsíců řekneme u jiného typu článku, jak se jí daří skutečně prát a sušit. Koupili byste si pračku od výrobce telefonů? Zdroj: Alza.cz, Xiaomi, vlastní poznatky Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrá pračka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025