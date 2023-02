Chytré hodinky dnes umí měřit hromadu zdravotních aktivit jako je srdeční tep, okysličení krve, hladinu stresu nebo spánek. Většina z nich však dodnes neumí měřit krevní tlak, výjimkou jsou třeba Huawei Watch D, které mají speciálně upravený řemínek. Pokud byste za ně nechtěli utrácet tolik peněz a přesto si tu a tam tlak změřit potřebujete, možná vás zaujme nový produkt MIJIA Smart Electronic Blood Pressure Monitor od Xiaomi.

MIJIA Smart Electronic Blood Pressure Monitor umí měřit krevní tlak a srdeční tep. Nechybí mu 3,7palcový displej, který zobrazuje naměřené hodnoty a také tlačítka, kterými budete přístroj ovládat. Hodnoty lze navíc ukládat a to buď do zařízení, nebo do telefonu skrz aplikaci Xiaomi Home. Zde uvidíte mimo jiné třeba také stav baterie. Tu ale nebudete naštěstí řešit příliš často. Čínská firma uvádí, že měřič vydrží až 90 dní v případě, že si tlak změříte dvakrát za den. Pokud už se vybije, nabíjí se skrz USB-C.

Kromě toho vás MIJIA Smart Electronic Blood Pressure Monitor upozorní, pokud budete mít manžetu příliš volně, což by mohlo vést k nepřesným hodnotám. A cena? Ta je zatím nastavena na 199 juanů, což je v přepočtu asi 640 Kč. V tuto chvíli se ale prodává pouze skrz crowdfundingovou kampaň a není jasné, zda se podívá i do Evropy.

