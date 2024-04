Lampa získala rovněž certifikáty CQC Reading and Writing Desk Lamp AA-level Light Certification a CQC Learning Lamp AAAA-level Certification, které zaručují, že splňuje normy pro osvětlení při čtení, psaní a delším učení. Navíc je lampa vybavena technologií bez blikání a redukcí modrého světla, která zajišťuje pohodlnější vizuální zážitek a chrání oči před únavou. Navíc imituje přirozené denní světlo a přesně reprodukuje barvy, takže ji oceníte i při kreslení.

Z předchozích odstavců je patrné, že si Xiaomi dalo na samotném osvětlení okolního prostoru dosti záležet. To ale zdaleka není vše, co Mijia Desk Lamp 2 nabízí. Pyšní se rovněž integrací do ekosystému Xiaomi HyperOS, takže ji lze ovládat přes telefon či tablet (skrz ně můžete měnit teplotu barev, přepínat režimy…) a využívat automatizací v kombinaci s dalšími smart home doplňky.

Xiaomi Mijia Desk Lamp 2 je k dispozici v Číně za cenu 179 juanů, což je asi 600 korun bez daně. Dá se předpokládat, že si najde cestu i do Evropy, ačkoliv pravděpodobně jen neoficiálně skrz Aliexpress, kde se prodávala i první generace.

Jak se vám líbí nová chytrá lampička Xiaomi?

