Xiaomi představilo parádní chytrou konvici! Má displej a udrží horkou vodu po celý den

Xiaomi rozšířilo svou řadu chytrých domácích spotřebičů o novou konvici Mijia Constant Temperature Kettle 3 Pro. Ta nabízí přesnou regulaci teploty, velkou kapacitu a hlavně schopnost udržet vodu teplou po celých 24 hodin. V Číně je už v prodeji za velmi příznivých 249 jüanů, tedy zhruba 720 korun.

Dva litry vody a displej na podstavci

Nová konvice má kapacitu 2 litry, což podle Xiaomi stačí na přípravu osmi až deseti nápojů najednou. To je trochu víc než u běžných konvic, které se obvykle pohybují kolem 1,7 litru. Design je klasicky minimalistický – bílé tělo se stříbrnými akcenty a podstavcem. Zajímavostí je digitální displej umístěný přímo na podstavci, který zobrazuje nastavenou teplotu. Topné těleso v podstavci má výkon 1800 W, což by mělo zajistit rychlé ohřátí vody. Xiaomi sice tvrdí, že je konvice lehká, ale konkrétní hmotnost neuvádí.

Teplota podle druhu čaje

Hlavní předností je možnost nastavit teplotu vody podle toho, co zrovna připravujete. K dispozici jsou čtyři předvolby: 45°C pro kojeneckou výživu, 60°C pro jemné zelené čaje, 70°C pro bílý čaj a 85°C pro kávu. Přes aplikaci Mijia můžete teplotu nastavit ještě přesněji – v rozmezí 40 až 90°C s krokem po jednom stupni. To ocení zejména milovníci čaje, protože každý druh vyžaduje jinou teplotu pro optimální chuť.

Teplá voda i po návratu z práce

Možná nejzajímavější funkcí je 24hodinový režim udržení teploty. Konvice dokáže držet vodu na zvolené teplotě celý den, takže si můžete udělat čaj kdykoli bez čekání na nové ohřátí. Funkci aktivujete přes aplikaci Xiaomi v telefonu. To může být praktické třeba v kanceláři nebo doma, když potřebujete horkou vodu průběžně během dne. Na druhou stranu to znamená vyšší spotřebu elektřiny – konvice musí vodu průběžně dohřívat.

Zatím jen pro Čínu

V Číně je Mijia Constant Temperature Kettle 3 Pro k dispozici za 249 jüanů, což je v přepočtu necelých 720 korun. To je velmi dobrá cena za chytrou konvici s těmito funkcemi. Pro srovnání – v Evropě se prodává starší model Xiaomi Smart Kettle 2 Pro za zhruba 1400 korun.

Bohužel Xiaomi zatím neoznámilo, jestli a kdy se nová konvice dostane na další trhy. Pokud by dorazila do Evropy, dá se očekávat vyšší cena kvůli dopravě, clům a marži distributorů – pravděpodobně kolem 1500 – 2000 korun.

Máte zkušenosti s chytrou konvicí od Xiaomi?

Zdroj: notebookcheck, Xiaomi Youpin