Xiaomi se dere do kuchyní. Jeho nový kapslový kávovar by mohl přijít i do Česka Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představuje kapslový kávovar Mijia Capsule Coffee Machine s 19barovým čerpadlem ULKA Kávovar je kompatibilní s kapslemi systému Nespresso Original, i když to Xiaomi oficiálně neuvádí Novinka se zahřeje za 25 sekund a nabízí magnetický držák na 20 kapslí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.4.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Kapslové kávovary si za poslední dekádu vydobyly pevné místo v domácnostech po celém světě. Lákají na jednoduchost přípravy a konzistentní výsledek – stačí vložit kapsli, zmáčknout tlačítko a za několik vteřin máte hotovo. Xiaomi už dříve vstoupilo na tento trh se svými vlastními kapslovými kávovary, oficiálně však byly k dispozici pouze v Číně. Teď ale na svém globálním webu představilo Mijia Capsule Coffee Machine, který by eventuálně mohl přijít také do Česka. Italské čerpadlo a rychlý předehřev Kompaktní design a praktické doplňky Jaké kapsle do něj pasují? Dorazí do Česka? Italské čerpadlo a rychlý předehřev Srdcem kávovaru je čerpadlo ULKA s tlakem 19 barů, které pochází od italského výrobce CEME S.P.A. Právě tento typ čerpadel najdete i v kávovarech prémiových značek. Xiaomi dále zdůrazňuje rychlý předehřev za pouhých 25 sekund díky topnému systému o výkonu 1 360 W. O stabilní teplotu vody se stará kombinace NTC teplotního senzoru a PID algoritmu, která má zajistit vyváženou chuť bez přílišné hořkosti. Kávovar nabízí dva přednastavené objemy – 40 ml a 110 ml, což odpovídá klasickému espressu a lungu. Oba objemy si můžete přizpůsobit podle vlastních preferencí v rozmezí přibližně 15–80 ml pro malý šálek a 15–180 ml pro velký. Stačí podržet tlačítko tři sekundy a následně ho zmáčknout ve chvíli, kdy kávovar nalije požadované množství. Kompaktní design a praktické doplňky S rozměry 33,2 × 9,0 × 21,2 cm zabere Mijia Capsule Coffee Machine přibližně tolik místa jako list papíru A4. Výrobce uvádí hlučnost při extrakci pouze 55 dB(A), takže ranní příprava kávy by neměla budit zbytek domácnosti. Odnímatelná nádrž na vodu pojme 650 ml a podložka pod šálek je výškově nastavitelná ve dvou pozicích pro nádoby do 88 mm nebo 108 mm. Zajímavým doplňkem je odnímatelný magnetický držák na 20 kapslí, který lze přichytit přímo na boční stranu kávovaru nebo na jakoukoli kovovou plochu – třeba na lednici. Kávovar se po deseti minutách nečinnosti automaticky vypne, což šetří energii. Jaké kapsle do něj pasují? Xiaomi na svém webu explicitně neuvádí, s jakým systémem kapslí je kávovar kompatibilní. Na základě technických parametrů lze nicméně s jistotou říct, že jde o systém Nespresso Original. Nasvědčuje tomu hned několik indicií: tlak 19 barů je přesně standard tohoto systému, přednastavené objemy 40 ml a 110 ml odpovídají espressu a lungu v definici Nespresso a čerpadlo ULKA je typickým dodavatelem právě pro tento formát. Pro uživatele je to dobrá zpráva. Systém Nespresso Original má nejširší nabídku kompatibilních kapslí na trhu – od originálních Nespresso přes značky jako Starbucks, L’Or, Jacobs či Lavazza až po privátní značky supermarketů včetně Lidlu nebo Alberta. Xiaomi pravděpodobně neuvádí název systému kvůli licenčním poplatkům, ale funkční kompatibilita je prakticky jistá. Je důležité zmínit, že kapslové systémy nejsou vzájemně zaměnitelné. Kapsle Dolce Gusto, Tassimo nebo Nespresso Vertuo do tohoto kávovaru nepatří – liší se tvarem, velikostí i způsobem extrakce. Dorazí do Česka? Xiaomi kávovar zatím představilo pouze na globálním webu bez uvedení ceny nebo konkrétních trhů. Podobný postup značka volí u produktů, které plánuje postupně rozšířit do dalších zemí včetně Evropy. Vzhledem k tomu, že Xiaomi v posledních týdnech do Česka přineslo vícero produktů pod značkou Mijia, které jsou určené pro domácnosti a nejsou přímo chytré – psali jsme třeba o sadě nářadí nebo aku vrtačce – je možné, že kávovar dorazí i k nám. Otázkou zůstává cena. Jelikož ji samo Xiaomi zatím neoznámilo, můžeme o ní pouze spekulovat. Předpokládáme, že by produkt v případě uvedení na náš trh mohl stát něco okolo 1 500 až 2 000 Kč. Pořídili byste si kapslový kávovar od Xiaomi? Zdroj: Xiaomi 