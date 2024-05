Xiaomi má váhu za dvě stovky, je napěchovaná chytrými funkcemi a vydrží půl roku

Xiaomi v Číně vydává novou chytrou váhu Mijia Body Composition Scale S20

Stát bude 69 jüanů, což v přepočtu činí něco přes 200 korun

Dokáže vést statistiky 36 uživatelům, po propojení s mobilem je pěkně graficky zpracuje

Xiaomi se nezastavuje a svůj sortiment chytrých produktů do domácnosti rozšiřuje o další novinku. Tentokrát na čínský trh uvádí chytrou váhu Mijia Body Composition Scale S200, která vychází s cenou 69 jüanů, což v přepočtu činí něco přes 200 korun, a je napěchovaná chytrými funkcemi. Pojďme se tedy podívat na to, co všechno nabízí.

Xiaomi Mijia Body Composition Scale S200 přichází se zcela jednoduchým bílým provedením ve tvaru čtverce se zaoblenými rohy. Uprostřed má logo Mijia, v horní části pak primitivní displej, který se hodí ve chvíli, když s váhou zrovna nechcete interagovat prostřednictvím chytrého telefonu.

Ano, inteligentní funkce jsou na novince od Xiaomi pochopitelně tím nejdůležitějším. Váha Mijia Body Composition Scale S200 dokáže spravovat až 36 profilů po propojení s mobilní aplikací, přičemž každému svému uživateli poskytuje individuální statistiky s pěkným grafickým znázorněním.

Samozřejmostí je výpočet BMI, zajímavostí je pak třeba dovednost provést test rovnováhy – ten se zaměřuje na schopnost koordinace pohybů, stabilitu a reakční schopnosti tím, že vás nechá stát na jedné noze.

Nová váha od Xiaomi dovede určit hmotnost prakticky čehokoliv, co váží v rozmezí od 0,1 kg do 150 kg. Dokáže navíc rozlišit, zda váží osobu, anebo předmět. Údajně je pak také schopna přizpůsobit se specifickým scénářům, jako je vážení miminek nebo návštěv (i když jsem ještě nezažil situaci, kdy by se host u někoho jiného doma zrovna vážil).

Xiaomi Mijia Body Composition Scale S200 získává energii z AAA baterií a prý dokáže vydržet až 180 dní. K propojení s telefonem využívá energeticky úsporný standard Bluetooth 5.4, nechybí pak ani podpora HyperOS Connect.

Pořídili byste si chytrou váhu od Xiaomi?

Zdroj: Gizmochina