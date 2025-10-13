TOPlist

Xiaomi představilo extra výkonnou čističku vzduchu pro náročné. Má dvojitý filtrační systém

  • Xiaomi uvedlo v Číně čističku vzduchu Mijia Air Purifier 6 Dual-Core za v přepočtu 7 700 Kč
  • Novinka disponuje dvojitým filtračním systémem a šesti senzory kvality vzduchu
  • Čistička dokáže odstranit 99 % formaldehydu během jedné hodiny provozu

Adam Kurfürst
13.10.2025 16:00
Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Dual Core v mistnosti se psem

Čínský technologický gigant Xiaomi představil novou generaci své populární čističky vzduchu. Model Mijia Air Purifier 6 Dual-Core se zaměřuje především na domácnosti s čerstvě dokončenou rekonstrukcí nebo novým nábytkem, kde je zvýšená koncentrace škodlivých látek. Zařízení je momentálně v předprodeji na platformě Xiaomi Youpin za 2 599 jüanů, což odpovídá zhruba 7 700 Kč v přepočtu.

Dvojitý filtrační systém pro maximální účinnost

Hlavní novinkou modelu Dual-Core je dvojitá filtrace se dvěma samostatnými filtry, které pracují současně. Každý filtr obsahuje sedmivrstvou strukturu zahrnující prachový předfiltr, antibakteriální vrstvu, vysokohustotní vrstvu pro zachycení formaldehydu, nanofiltr, vrstvu s aktivním uhlím, speciální vrstvu pro rozklad formaldehydu a UV sterilizační modul.

Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Dual Core filtracni system
Filtrační systém čističky Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Dual-Core (strojově přeloženo)

Díky této konstrukci dosahuje čistička impozantních výkonových parametrů – CADR pro formaldehyd činí 700 m³/h a pro běžné částice dokonce 949 m³/h. V praxi to znamená efektivní vyčištění prostoru o velikosti 56 až 96 metrů čtverečních. Xiaomi uvádí, že zařízení odstraní až 99 % formaldehydu během jedné hodiny a stejné účinnosti dosahuje i při eliminaci virů H1N1.

Šest senzorů monitoruje kvalitu vzduchu v reálném čase

Mijia Air Purifier 6 Dual-Core je vybavena šesti různými senzory, které průběžně měří koncentraci částic PM1 a PM2.5, úroveň prachu, koncentraci formaldehydu, teplotu a vlhkost vzduchu. Všechny naměřené hodnoty se zobrazují na LCD displeji, který kromě číselných údajů nabízí i přehledné grafy vývoje kvality vzduchu.

Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Dual Core lcd displej

Pro alergiky je důležitá schopnost čističky eliminovat více než 98 % alergenů včetně pylu a roztočů. Nanofiltry účinně zachytávají i ty nejmenší částice, které běžné čističky propouštějí. Antibakteriální vrstva v kombinaci s UV modulem zajišťuje 99,9% účinnost při likvidaci bakterií.

Tichý provoz a chytré ovládání

Při návrhu nové čističky mysleli inženýři i na komfort používání. V nočním režimu produkuje zařízení hluk pouze 31,6 dB, což je tišší než šepot. Pro nerušený spánek lze vypnout i displej, aby světlo nerušilo ve tmě.

Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Dual Core v noci

Čistička se integruje do ekosystému Xiaomi prostřednictvím aplikace Mijia (v mezinárodní verzi Mi Home) a systému HyperOS. Podporuje také hlasové ovládání Xiao Ai, takže můžete měnit režimy a rychlost ventilátoru pouhým hlasovým příkazem. Aplikace umožňuje vzdálené ovládání, sledování kvality vzduchu v reálném čase a upozorní vás, když bude potřeba vyměnit filtr.

Praktický design s kolečky

Čistička má vertikální věžový design s uzavřeným horním krytem, který zabraňuje usazování prachu. Na spodní straně jsou všesměrová kolečka pro snadné přemisťování mezi místnostmi. Dvířka filtru využívají magnetické uchycení, což usnadňuje výměnu.

Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Dual Core design s kolecky
Čistička vzduchu Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Dual-Core má i kolečka (strojově přeloženo)

Náhradní sada filtrů stojí 299 jüanů (asi 980 Kč) a podle výrobce vydrží až 12 měsíců provozu. To představuje rozumné provozní náklady ve srovnání s konkurencí.

Dostupnost mimo Čínu zůstává nejasná

Zatím Xiaomi neoznámilo, zda se Mijia Air Purifier 6 Dual-Core dostane na globální trhy. Pro srovnání – mezinárodní verze Mijia Smart Air Purifier 6 má pouze jeden filtr a výrazně nižší CADR 218 m³/h. Model Dual-Core je tedy určen primárně pro čínský trh, kde je problém se znečištěným vzduchem a formaldehydem z nového nábytku obzvláště akutní.

Máte nějakou zkušenost s čističkami vzduchu Xiaomi?

Zdroje: Xiaomi, ITHome, 163.com, Gizmochina

