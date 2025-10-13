Xiaomi představilo extra výkonnou čističku vzduchu pro náročné. Má dvojitý filtrační systém Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvedlo v Číně čističku vzduchu Mijia Air Purifier 6 Dual-Core za v přepočtu 7 700 Kč Novinka disponuje dvojitým filtračním systémem a šesti senzory kvality vzduchu Čistička dokáže odstranit 99 % formaldehydu během jedné hodiny provozu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi představil novou generaci své populární čističky vzduchu. Model Mijia Air Purifier 6 Dual-Core se zaměřuje především na domácnosti s čerstvě dokončenou rekonstrukcí nebo novým nábytkem, kde je zvýšená koncentrace škodlivých látek. Zařízení je momentálně v předprodeji na platformě Xiaomi Youpin za 2 599 jüanů, což odpovídá zhruba 7 700 Kč v přepočtu. Dvojitý filtrační systém pro maximální účinnost Hlavní novinkou modelu Dual-Core je dvojitá filtrace se dvěma samostatnými filtry, které pracují současně. Každý filtr obsahuje sedmivrstvou strukturu zahrnující prachový předfiltr, antibakteriální vrstvu, vysokohustotní vrstvu pro zachycení formaldehydu, nanofiltr, vrstvu s aktivním uhlím, speciální vrstvu pro rozklad formaldehydu a UV sterilizační modul. Filtrační systém čističky Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Dual-Core (strojově přeloženo) Díky této konstrukci dosahuje čistička impozantních výkonových parametrů – CADR pro formaldehyd činí 700 m³/h a pro běžné částice dokonce 949 m³/h. V praxi to znamená efektivní vyčištění prostoru o velikosti 56 až 96 metrů čtverečních. Xiaomi uvádí, že zařízení odstraní až 99 % formaldehydu během jedné hodiny a stejné účinnosti dosahuje i při eliminaci virů H1N1. Šest senzorů monitoruje kvalitu vzduchu v reálném čase Mijia Air Purifier 6 Dual-Core je vybavena šesti různými senzory, které průběžně měří koncentraci částic PM1 a PM2.5, úroveň prachu, koncentraci formaldehydu, teplotu a vlhkost vzduchu. Všechny naměřené hodnoty se zobrazují na LCD displeji, který kromě číselných údajů nabízí i přehledné grafy vývoje kvality vzduchu. Pro alergiky je důležitá schopnost čističky eliminovat více než 98 % alergenů včetně pylu a roztočů. Nanofiltry účinně zachytávají i ty nejmenší částice, které běžné čističky propouštějí. Antibakteriální vrstva v kombinaci s UV modulem zajišťuje 99,9% účinnost při likvidaci bakterií. Tichý provoz a chytré ovládání Při návrhu nové čističky mysleli inženýři i na komfort používání. V nočním režimu produkuje zařízení hluk pouze 31,6 dB, což je tišší než šepot. Pro nerušený spánek lze vypnout i displej, aby světlo nerušilo ve tmě. Čistička se integruje do ekosystému Xiaomi prostřednictvím aplikace Mijia (v mezinárodní verzi Mi Home) a systému HyperOS. Podporuje také hlasové ovládání Xiao Ai, takže můžete měnit režimy a rychlost ventilátoru pouhým hlasovým příkazem. Aplikace umožňuje vzdálené ovládání, sledování kvality vzduchu v reálném čase a upozorní vás, když bude potřeba vyměnit filtr. Praktický design s kolečky Čistička má vertikální věžový design s uzavřeným horním krytem, který zabraňuje usazování prachu. Na spodní straně jsou všesměrová kolečka pro snadné přemisťování mezi místnostmi. Dvířka filtru využívají magnetické uchycení, což usnadňuje výměnu. Čistička vzduchu Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Dual-Core má i kolečka (strojově přeloženo) Náhradní sada filtrů stojí 299 jüanů (asi 980 Kč) a podle výrobce vydrží až 12 měsíců provozu. To představuje rozumné provozní náklady ve srovnání s konkurencí. Dostupnost mimo Čínu zůstává nejasná Zatím Xiaomi neoznámilo, zda se Mijia Air Purifier 6 Dual-Core dostane na globální trhy. Pro srovnání – mezinárodní verze Mijia Smart Air Purifier 6 má pouze jeden filtr a výrazně nižší CADR 218 m³/h. Model Dual-Core je tedy určen primárně pro čínský trh, kde je problém se znečištěným vzduchem a formaldehydem z nového nábytku obzvláště akutní. Máte nějakou zkušenost s čističkami vzduchu Xiaomi? Zdroje: Xiaomi, ITHome, 163.com, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Čistička vzduchu Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.