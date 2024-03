Xiaomi Mijia Air Purifier 5S je nejnovější čistička vzduchu od čínského výrobce

Umí si poradit s formaldehydem, TVOC, prachem i pylem

Lze ji ovládat skrz aplikaci v telefonu, v Číně si za ní výrobce žádá přibližně 5 200 korun bez daně

Společnost Xiaomi nedávno na platformě JD.com zpřístupnila novou čističku vzduchu Mijia Air Purifier 5S. Zařízení se v tuto chvíli prodává pouze v Číně, avšak by mohlo zamířit i do Evropy, kde Xiaomi prodává své čističky pod názvy Mi/Smart Air. Předprodej startuje 1. dubna a Xiaomi si za ni účtuje 1599 jüanů, což je asi 5 200 korun bez daně. U nás by byla cena pochopitelně ještě o něco vyšší.

Xiaomi Mijia Air Purifier 5S se pyšní senzorem formaldehydu, který průběžně monitoruje jeho koncentraci a aktivně ho odstraňuje. Čistička dosahuje na CADR (Clean Air Delivery Rate) 255 m3/h pro formaldehyd a dle výrobce zvládne během hodiny eliminovat až 96,95 % této toxické látky. Dlouhodobé vystavení formaldehydu může vést k podráždění očí, nosu a krku, kašli, sýpání, bolestem hlavy a nevolnosti. U dětí může vyvolat astma a alergie, navíc se jedná o karcinogenní látku.

Zařízení dále eliminuje 98,1 % těkavých organických sloučenin (TVOC), které se běžně vyskytují v domácích prostředcích a stavebních materiálech a mohou představovat zdravotní riziko. Čistička si poradí i s 99,98 % prachových částic PM10 a 98 % pylu, takže si uleví i alergici. Mijia 5S klade důraz mimo jiné i na sterilizaci a dezinfekci. Kromě UV záření využívá antibakteriální a antivirové prvky, čímž dle výrobce zajišťuje ochranu před šířením bakterií a virů, včetně chřipky. Součástí čističky je i senzor teploty a vlhkosti. Zařízení pracuje s tichým provozem s hlučností pouhých 30,4 dB. Ovládání probíhá samozřejmě skrz aplikaci Mijia.

Máte zkušenosti s čističkami vzduchu od Xiaomi?

Zdroj: gizmochina.com