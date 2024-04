Xiaomi je společností, která zasahuje do mnoha oblastí

Snaží se, aby její výrobky byly chytré a propojitelné

Dnes si představíme zařízení, které sice nezpůsobí revoluci, ale dokáže zpříjemnit život

Lidé z českých měst, kterým teče teplá voda z kohoutku tak nějak sama, to nedocení, ale mojí mamince by se to líbilo. Pokud žijete v domku, který nemá připojenou teplou vodu a musíte si ji ohřívat sami, tak víte, že máte dvě možnosti: průtokový ohřívač a nebo bojler. Xiaomi představilo zařízení, které je kombinací obojího. Jedná se o ohřívač vody Mijia 60L N1 (gejzír), který má kapacitu 60 litrů, což není moc, ale zároveň má vysoký ohřívací výkon, který lze nastavit mezi 2200 W a 3300 W. Díky tomu dokáže dodávat vodu o teplotě vhodné ke sprchování po dobu 90 minut.

Ohřívač je navíc integrován s HyperOS Connect od Xiaomi, což usnadňuje bezproblémové plánování dodávky teplé vody prostřednictvím aplikace Mi Home. Tato inteligentní funkce umožňuje uživatelům naprogramovat ohřívač tak, aby fungoval v době, kdy jsou sazby za elektřinu nižší, což dále zvyšuje jeho energetickou účinnost.

Xiaomi Mijia 60L N1

Moje maminka má běžný bojler o kapacitě asi 100 litrů vody. Když je doma sama, je to zbytečně předimenzované, ale když přijedeme na návštěvu přes noc, je to najednou málo. A ohřev trvá několik hodin. S tímto ohřívačem si umím představit, že nastavím pravidlo, které samo pozná, v kolika lidech jedeme na návštěvu a podle toho upraví nastavení.

Specifikace elektrického ohřívače vody Xiaomi Mijia 60L N1

Xiaomi Mijia N1 se může pochlubit jedinečnou technologií „8násobné zvýšení vodní kapacity“. Zatímco samotná nádrž pojme 60 litrů, ohřívač vyniká možností rychlého ohřevu s regulací výkonu v rozmezí 2200 W až 3300 W. Xiaomi tvrdí, že tato technologie umožňuje nepřetržitý výstup teplé vody po dobu až 90 minut při 80% výkonu.

Pro větší hygienu je ohřívač vybaven víceúrovňovým systémem hloubkového čištění. Výrobce tvrdí, že tento systém čistí kvalitu vody od příjmu až po výstup a poskytuje čistou a zdravou vodu pro každé sprchování. Ohřívač vody se také může pochlubit vysokoteplotní sterilizací při 80 °C, která eliminuje 99,99 % bakterií, a výstupní trubkou vyrobenou z antibakteriálního materiálu.

Poznámka Vyšší teploty pomáhají zabíjet bakterie, jako je Legionella, která může způsobovat vážné respirační onemocnění, pokud se rozšíří do vodovodního systému. Legionella se množí při teplotách mezi 20 °C a 50 °C, ale je efektivně zabíjena při teplotách nad 60 °C.

Dalším klíčovým prodejním argumentem je trvanlivost výrobku. N1 je vybaven hořčíkovou tyčí, která eliminuje potřebu výměny a z dlouhodobého hlediska šetří peníze. Ohřívač vody se také může pochlubit vysoce kvalitním antikorozním ocelovým plechem třídy A, který je odolný vůči tlaku, spolu s vysokoteplotní smaltovanou vnitřní nádrží, která chrání před usazováním vodního kamene a zajišťuje kvalitu vody.

Xiaomi nabízí záruku 5 let na celý přístroj a 8 let záruku na těsnost vnitřní nádrže.

Cena a dostupnost

Elektrický ohřívač vody je k dispozici pro předobjednávku za cenu 1099 juanů (přibližně 151 USD), přičemž počáteční cena je stanovena na 999 juanů (přibližně 138 USD). Ohledně dostupnosti v EU nebo ČR nemáme v této chvíli informace.

Máte v koupelně také nějaká chytrá zařízení?

Zdroj: Gizmo