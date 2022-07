Xiaomi Mijia 536L: Chytrá lednice, která pojme 487 jablek

Společnost Xiaomi před několika dny nepředstavila pouze nové mobilní telefony série 12S nebo další verzi náramku Mi (Smart) Band 7. Mezi produkty prozatím určenými pro domácí čínský trh byla také chytrá lednice dceřiné smart home značky Mijia. Novinka s kompletním názvem Xiaomi Mijia 536L je chladnička s mrazákem tzv. amerického stylu se dvěma dveřmi. Jak napovídá název, objemová kapacita činí 536 litrů. Jde o součet 189 litrů vymezených pro mrazák a 347 litrů dostupných v běžné chladničce.

Nebylo by to Xiaomi, kdyby nepřihodilo nějaká další zajímavá čísla, takže jsme se například dozvěděli, že lednice pojme 487 jablek nebo 309 krabic se zmrzlinou. K dispozici je až 20 přihrádek, přičemž tloušťka činí 67 centimetrů. Hluk by neměl přesahovat 36 decibelů.

Chytrost ledničce dodává mimo jiné propojení s aplikací Mijia / Mi Home, přes kterou je možné na dálku měnit například různé módy. Ty jsou k dispozici čtyři – inteligentní regulace, rychlé chlazení, rychlé mražení a prázdniny. Funguje také ovládání přes hlasového asistenta. Xiaomi Mijia 536L se začne v Číně prodávat 12. července za cenu 2 999 yuanů, tedy cca 10 600 Kč.

Jak chytrá je vaše lednice?

Zdroj: gizmo