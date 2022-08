Čelenka Xiaomi MiGu umožňuje ovládání elektroniky myšlenkami

Společnost Xiaomi, případně její dceřiné značky, startupy nebo projekty z crowdfundingových serverů, už stojí za pěknou řádkou různých produktů od chytré elektroniky po předměty běžné domácí potřeby. Některé to dotáhnou až na trh, jiné jsou spíše experiment a test různých technologií. Někde uprostřed je například robo pes CyberDog. Zatím ve fázi experimentu a raného vývoje je také chytrá čelenka Xiaomi MiGu, která má uživateli zajistit mimo jiné i ovládání smart home prvků pouhými myšlenkami.

Čelenka se nedávno stala nejlepším produktem nedávno skončeného hackathonu (vývojářský a inženýrská soutěž v tvoření v limitovaném čase) Xiaomi Group a zatím není jisté, zda vůbec někdy spatří prodejní regály. Jasné ale je, co by měla dle autorů umět. V prvé řadě je to zmíněné ovládání prvků chytré domácnosti jen myšlenkami. K tomu by měla sloužit detailní analýza mozkové aktivity.

S tou jsou pak spojeny i další plánované funkce jako odhalování usínání za volantem nebo tzv. elektroencefalografie (zkráceně EEG) zjišťující činnost mozku v různých situacích. V přiloženém videu je vidět prototyp vyrobený z bílého plastu. Finální čelenka by měla mít elegantnější černé zpracování.

Co dalšího by mohla umět chytrá čelenka?

Zdroj: ithome