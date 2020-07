Xiaomi ukázalo prémiovou 65″ OLED televizi. Má super parametry i cenu

Poté, co se společnost Xiaomi rozhodla vyslat na trh bez většího ohledu na cenu špičkové vlajkové telefony Mi 10, zkouší to samé i v segmentu chytrých televizí. V Číně představila novou Mi TV Lux 65″ OLED, jejíž specifikace ukazují, že firma nekompromisně sáhla po nejnovějších technologiích a možnostech. Ovšem není vůbec drahá, to ne. Po technické stránce nová televize z dílny Xiaomi oslní jak na poli obrazu, tak i zvuku. Velikostí obecně nepatří mezi rekordmany, ale jakmile k tomu připočteme technologii OLED, počet konkurentů se rázem sníží. Svými parametry i cenou bude minimálně na domácí půdě těžko hledat přemožitele a my doufáme, že by se časem mohla dostat i do světa. Parametry posuďte sami.

Specifikace Mi TV Lux 65″ OLED

65″ 4K OLED obrazovka

98.3% z gamutu P3 a věrohodnost barev Delta E pod 1.5

Always-On display

HDR10+, HDR10 a HLG

9 reproduktorů s celkovým výkonem 65 W RMS

podpora Dolby Vision a Dolby Atmos

měnitelná frekvence od 40 do 120 Hz + MEMC

HDMI 2.1, eARC, 32kanálové PCM, ALLM

ovladač s Bluetooth a NFC + XiaoAi asistent

cena 12 999 Yuanů / cca 43 000 Kč

Pokud vám pojmy nic moc neříkají, trochu vám některé z nich zjednodušeně přiblížíme. Procentuální podíl gamutu P3 a hodnota Delta E pod 1.5 říkají, že je displej velmi kvalitní ve vykreslování a věrohodnosti barev. Standardy HDR a HLG zajišťují pomocí “skládání” snímků perfektní zobrazení scén s ohledem na světlo, kontrast a gama hodnoty. Dynamickou frekvenci, HDMI 2.1 a související ALLM (Auto Low Latency Mode) uvítají hlavně konzoloví hráči díky plynulosti a okamžité odezvě. Ovladač s Bluetooth a NFC umožní ovládání chytré domácnosti a dalších prvků v případě, kdy k němu položíte telefon. A jelikož jde o moderní OLED panel, mohli si v Xiaomi dovolit televizi dát i funkci Always-On display. Tu známe hlavně z mobilů a hodinek, zobrazuje na displeji nepřetržitě určité informace. Třeba datum a čas. To je u televize určitě zajímavá možnost.

Tak co na novou TV od Xiaomi říkáte?

Zdroj: Xiaomi blog