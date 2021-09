Xiaomi posílá na český trh fritézu Mi Smart Air Fryer 3.5L

Jak asi není potřeba příliš připomínat, čínské Xiaomi vyrábí kromě telefonů, tabletů nebo chytrých náramků také spousty chytrých pomocníků do domácnosti. Patří mezi ně i přístroje do kuchyně, což dokládá také nový Mi Smart Air Fryer 3.5L. Tato vylepšená horkovzdušná fritéza momentálně míří na český trh. Milovníkům vaření a amatérským kuchařům nabídne širokou škálu teplotních nastavení od 40 do 200 stupňů Celsia s 360° cirkulací horkého vzduchu. Díky tomu zvládne nejen horkovzdušné smažení, ale i rozmrazování, pečení a další úpravy.

Mi Smart Air Fryer 3.5L, jehož název prozrazuje i celkový využitelný objem, se chlubí také několika chytrými funkcemi. Umožňuje uživatelům například flexibilně naplánovat přípravu pokrmu až na 24 hodin dopředu, k dispozici je přístup k více než 100 snadným receptům prostřednictvím doprovodné aplikace Mi Home 1 a zvládá přijímat instrukce také přes Google Asistenta nebo Amazon Alexa. Přímo na přístroji se dá průběh kontrolovat na zabudovaném OLED displeji.

V oficiální distribuci bude nová horkovzdušná fritéza od Xiaomi dostupná od 27. 9. 2021 za cenu 1 990 Kč. Ve speciální třídenní akci (nebo do vyprodání zásob) získá navíc každý kupující zdarma chytrou váhu Mi Smart Scale 2.

Zdroj: TZ Xiaomi