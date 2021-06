Xiaomi Mi Router CR6606 otestován: Má smysl jej dnes koupit?

V rámci občasného testování zajímavých produktů ze zahraničních e-shopů jsme se rozhodli do redakce pořídit jeden z řady routerů od Xiaomi. V tomto případě jde o kousek s modelovým označením CR6606, což vám na rovinu pravděpodobně vůbec nic neřekne a vlastně ani nemá jak. Xiaomi momentálně dělá v označování svých produktů pěkný guláš, což ještě umocňuje jejich přejmenováváním pro různé trhy. Kdybych v tomto článku zpětně vyměnil název za jiný, dost možná by mohl dál stoprocentně pasovat.

Nicméně jde o jedno ze zařízení, které se už několik měsíců chlubí mimo jiné nejmodernější konektivitou přes Wi-Fi 6 (802.11ax), což zatím není úplně běžné. Takže si pozornost jistě zaslouží. Do recenze Xiaomi Mi Router CR6606 jsem se pustil právě i kvůli posouzení, zda se vyplatí podobný kousek v dnešní době pořizovat mimo lokální distribuci.

Recenze Xiaomi Mi Router 6606

Obsah balení, design a konstrukce

Obyčejná papírová krabice kromě samotného routeru obsahuje metrový síťový kabel CAT5E s klasickými RJ45 koncovkami, napájecí 12V adaptér a k němu případně redukci pro jinou než asijskou vidlici. Problém ale je, že údajná EU redukce (pravděpodobně jde ve skutečnosti o britskou “D”) vůbec nepatří do zdejších zásuvek a budete si muset sehnat jinou. Stojí pár korun, ale buďte obecně připravení, že u zboží z Číny se vám může toto stát.

Z hlediska konstrukce má router celkem běžné tvary i rozměry bez výstřelků, čtyři neodnímatelné antény s kloubem, dvě notifikační diody, tlačítko pro WPS a na zádech 3x LAN a 1x WAN port. Prodává se v černé barvě. V rámci ovládacích systémů (na obrázcích) je přístroj identifikován jako Xiaomi_E058.

Zajímavé chytré hodinky do 2 000 Kč. Jaké vybrat v roce 2021? čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Přehled základních parametrů Xiaomi Mi Router 6606

pásma 2,4 a 5 GHz (vysílatelné v rámci jednoho SSID)

celková maximální rychlost 1775 Mbps (1201 + 574)

(1201 + 574) podpora Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax )

(IEEE 802.11 ) dvoujádrový 800MHz procesor + 256 MB RAM

možnost připojení až 128 zařízení

OFDMA, MU-MIMO, IPv6, Mesh, WPA3

Nastavení je buď hračka, nebo utrpení

Při nastavování se můžete setkat hned s několika nástrahami. U jednotek této značky se aktivace a správa provádí dvěma základními způsoby. Buď přes PC (s bezdrátovým či LAN připojením) skrze stránku miwifi.com, nebo přes mobilní aplikaci Mi Wi-Fi. První obecný problém je v tom, že web i aplikace se při výběru regionu (a tedy i jazyka) přizpůsobují firmwaru zařízení. Tento i jeden starší Xiaomi router jsem byl tedy nucen aktivovat s volbou “Chinese mainland”. Czechia nepřicházela v úvahu.

Aplikace i v tomto případě pracuje s angličtinou, ale na webu je to horší. Do okamžiku, než vám bude skrze router fungovat připojení a přístup k online překladači, musíte si čínštinu v nastavení přelouskat nějak jinak. A opravdu musíte, protože router alespoň základní konfiguraci potřebuje. Další zádrhel nastává ve chvíli, kdy už jeden Xiaomi router doma máte a chcete přes tyto nástroje přidat další. Aplikace mě opakovaně provedla celým procesem, ale nový router se v ní stále neobjevoval.

Až po několika pokusech s využitím webu a aplikace na střídačku se mi to podařilo. Možná jsem někde dělal chybu já, ale přívětivý postup to teda rozhodně není. Je také otázkou, co by se stalo, kdyby byl jeden Xiaomi router určený na evropský (český) a druhý na čínský trh. Dost možná byste pak do aplikace dostali jen jeden. Na druhou stranu musím říct, že při nastavování prvního Xiaomi routeru na webu a ani v aplikaci problém (vyjma vynuceného přepnutí regionu) nebyl. Takže pokud budete pořizovat první Xiaomi router, nemusíte se moc obávat. Problémy by mohly nastat při konfiguraci více kusů.

Webová i mobilní aplikace potěší

Když už se prokoušete základní konfigurací a jste schopni překousnout angličtinu v aplikaci nebo strojový překlad na webu, dostanete se do celkem přehledného a funkčního prostředí. Web miwifi.com toho nabízí v rámci pokročilejších nastavení trochu víc, ale i aplikace je velmi povedená a plná užitečných funkcí. Včetně správy připojených zařízení, provádění změn v zabezpečení nebo analýzy kvality vysílání. Ta k mému překvapení funguje velmi dobře a obratně reaguje třeba na zaplněné kanály nebo jiné problémy s intenzitou signálu.