Další Xiaomi tablet opravdu bude. Mi Pad 5 prošel přes FCC

Bude. Nebude. Asi bude. Nebo spíš nebude. Tak nakonec asi přece jen ano. Řeč je o poměrně dlouho probíraném tabletu od Xiaomi. Minulých pár týdnů vůbec nebylo jasné, jestli populární čínská firma segment přístrojů s větší dotykovou obrazovkou úplně nepotopila, ale není tomu tak. Zápis v certifikačním procesu FCC potvrdil existenci zařízení, které s největší pravděpodobností ponese jméno Xiaomi Mi Pad 5. Minimálně název firmy ve spojení se slovem “tablet” se v dokumentech objevuje. A mimo to také několik specifikací.

Z certifikace je patrné, že novinka bude disponovat připojením přes Bluetooth i duální WiFi, poběží na systému MIUI 12.5 a zvládne 22,5W nabíjecí příkon. Z dosavadních spekulací a úniků můžeme k informacím z FCC přihodit 10,95palcový 120Hz displej, hlavní 20mpx foťák, 4650mAh baterii nebo podporu stylusu. Mluví se o klasické a Pro variantě. Tu první by měl pohánět čipset MediaTek Dimensity 1200, tu výkonnější Qualcomm Snapdragon 870. Předpokládá se, že Xiaomi Mi Pad 5 oficiálně spatříme ještě do konce měsíce. A v Číně by mohl stát kolem sedmi tisíc.

Na co byste dnes ještě využili tablet?

Zdroj: 91mobiles