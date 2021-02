Tohle by se nám líbilo! Koncept ukazuje ohebný a rolovací Xiaomi mobil

Jednou za čas je fajn popustit uzdu představivosti a jen tak si zafantazírovat, jak by mohly třeba chytré telefony v budoucnu vypadat. Některé plány odhalují přímo výrobci, jiné máme z patentových dokumentů. Pak jsou tu ještě teoretické koncepty, které mají na svědomí fanoušci – šikovní grafici. To je případ i tohoto potenciálního telefonu od Xiaomi, který zkusil alespoň do podoby obrázků oživit Weibo profil Technology Circle. Jeho koncept vyobrazuje futuristickou podobu budoucího mobilu z řady Xiaomi Mi MIX.

Jak je z obrázků i schémat patrné, šlo by opravdu o revoluční konstrukci. Telefon by byl v tomto případě (opakujeme, že jde o plod fanouškovské představivosti) současně ohebný i výsuvný. Bylo by možné jej vertikálně roztahovat a zároveň by byl telefon schopný se ohnout kolem dvou středových kloubů do podoby podlouhlého kvádru. V tomto tvaru by asi nebyl úplně praktický pro vložení do kapsy nebo jiné klasické přenášení, ale musíme uznat, že na renderech vypadá přístroj skvěle. Koncept teoretického Xiaomi Mi MIX telefonu, autorem pojmenovaného jako MIX ALPHA P, počítá i se zadními fotoaparáty a tím předním ukrytým pod displejem.

Jen těžko můžeme předpokládat, že by tento telefon čínská firma v dohledné době vyrobila a prodávala. Je ale zajímavé se občas podívat, jak někteří fanoušci budoucnost telefonů vidí. Vedení Xiaomi nicméně potvrdilo, že letos nový Mi MIX telefon bude. Bude jistě mnohem konzervativnější, ale žádné bližší podrobnosti o něm zatím nevíme.

Co se vám na tomto nápadu (ne)líbí?

Zdroj: aheadlines