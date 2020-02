Bude tento patent následovníkem Xiaomi Mi Mix Alpha? Vypadá rozumněji

Když se řekne pojem Xiaomi Mi Mix Alpha, pravděpodobně se většině z vás vybaví extrémně drahý telefon s šíleným řešením displeje, které moc nedává smysl. Souhlasili bychom s vámi. Telefon měl v první řadě přinést 108megapixelový fotoaparát, což už v tento moment ale nebude nic nového. Druhou významnou novinkou (nebo spíše výstředností) má být obrazovka obtočená téměř kolem celého těla telefonu vyjma pruhu s fotoaparáty. Vzhledem k tomu, že se telefon stále oficiálně neprodává, je patrné, že se Xiaomi pokoušelo světu hlavně ukázat, co je možné vyrobit. Masivní prodeje neočekáváme. Teď se ale na internetu objevil nový patent, který ukazuje na zamýšlený telefon od Xiaomi, jenž by mohl být rozumnějším a použitelnějším následovníkem Mi Mix Alpha. Ten už by se asi prodával lépe.

Zatímco původní Alpha disponuje displejem i skoro přes celá záda telefonu, novinka by v tomto byla trochu skromnější. A o poznání rozumnější. Obrazovka by na něm sice také přesahovala oba okraje smartphonu až na zadní stranu, ale pouze na cca jeden centimetr. To dává prostor různým notifikacím či textovým zprávám a není to přehnané zaplňování prostoru displejem za každou cenu.

I takový telefon by jistě čelil mnohým otázkám kolem praktické využitelnosti. Tento nový patent případného následovníka ale dává určitě větší smysl než původní Xiaomi Mi Mix Alpha. Samozřejmě jde ale stále jen o registraci teoretické podoby u úřadů. Nikdy se nemusí dostat dál než na papír. Uvidíme, s čím Xiaomi přijde.

Co na tento design říkáte?

Zdroj: 91mobiles