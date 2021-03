Nová pecka Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max přijde už tento měsíc. Jaké bude?

Uvedení nového člena řady Xioami Mi Mix se nezadržitelně blíží. Firma chce stihnout představit nový špičkový model ještě tento měsíc. Podle spekulací se má jednat o představení modelu Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max. Co už o něm víme?

Řada Xiaomi Mi Mix přinesla do světa smartphonů nejednu inovaci. Model Mi Mix například zažehnul revoluci bezrámečkových telefonů s displejem přes celou přední stranu. Bude proto zajímavé sledovat s čím přijde Xiaomi tentokrát. S jistotou zatím můžeme říct, že nový model oficiálně spatří světlo světa už 29. března. Existují určité spekulace, že nový člen rodiny Mi Mix bude ohebný telefon. Podle spekulací by se Mi Mix 4 Pro Max mohl podobat konkurenčnímu modelu Huawei Mate XS. Jednalo by se tedy o ohebný telefon s displejem na vnější straně.

Telefon má údajně pohánět čip Qualcomm Snapdragon 888. Primární kamera by měla mít rozlišení 108MPx a má být doprovázena dvěma dalšími senzory. Displej by měl mít velikost 7“ se schopností 120Hz obnovovací frekvence. Baterie má mít údajně kapacitu 5000mAh.

Jak se těšíte na představení Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max?

Zdroj: pocketnow