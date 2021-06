Xiaomi Mi MIX 4 bude nejrychlejší ze všech. V čem?

Xiaomi Mi MIX 4 se dle několika střípků, co jsme si za poslední týdny dali dohromady blíží. Už to vypadalo, že se čínský gigant rozhodl na svou řadu MIX zanevřít, dokud jsme nespatřili ohebný Xiaomi Mi MIX Fold. Ani v tomto případě se ale nejedná o běžný telefon, nýbrž o novou technologii, která nemusí všem vyhovovat. Uživatelé tak netrpělivě vyhlíží pokračovatele této úspěšné řady, který je dle všeho velice blízko. A dokonce bude v jedné věci nejrychlejší ze všech ostatních telefonů.

Xiaomi Mi MIX 4 bude nejrychlejší ze všech

Telefon byl certifikován čínskými sítěmi a jeden z úniků také tvrdí, že telefon “osvěží historické rekordy”, co se nabíjení týče. Znamená to, že bude Mi MIX 4 vybaven tím vůbec nejrychlejším nabíjením světa. Spekuluje se o tom, že bude mobil podporovat 50 W bezdrátové a až 200 W drátové nabíjení. To by znamenalo, že by se nám v praxi telefon nabil z 0 na 100 % doslova za pár minut. Jiní však tvrdí, že nabídne “pouze” 120 W kabelové a 70 W bezdrátové nabíjení. V obou případech zaznamená společnost světový rekord.

o ostatních specifikacích zatím nemáme skoro žádné informace. Nedávno jsme vám přinesli zprávu o tom, že by telefon mohl disponovat selfie kamerkou pod displejem. Zřejmě tak půjde o pokrokový telefon ve více směrech.

Jak se těšíte na nový Mi MIX mobil?

Zdroj: gizchina.com