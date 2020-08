Globální verze Xiaomi Mi Mix 3 dostává MIUI 12. Už ho máte?

Globální verze téměř dva roky starého Xiaomi Mi Mix 3 právě dostávají nové MIUI 12. Software se označuje jako V12.0.1.0.QEEMIXM a přináší spoustu nových funkcí, jak můžete vidět v changelogu níže.

Můžeme se spolehnout na dvě nová gesta při přejetí prstem směrem dolů. To první vyvolá ovládací centru a pokud to samé učiníte z levého rohu, objeví se oznámení. Zde je vidět inspirace iOS, který to má úplně stejně. V seznamu se zmiňuje také vylepšení jasu a barev u tapet ve tmavém režimu a spousta nových animací. Ve Fotoaparátu nyní nalezneme režim pro skenování dokumentů, takže není třeba žádné aplikace třetí strany.

Aktualizace rovněž poskytuje srpnové bezpečností záplaty. Samozřejmě je změn v systému mnohem více, i těch které v changelogu nevidíme. Nejlepším způsobem, jak na ně přijít bude systém nainstalovat. Pokud tedy máte tento telefon, zkontrolujte si aktualizaci v Nastavení > Aktualizace softwaru.

Máte již MIUI 12 na Xiaomi Mi Mix 3?

