Xiaomi Mi EBook Reader prošel Bluetooth certifikací, což znamená, že by se také mohl brzy objevit na trhu. A to na globálním. V současné době má Xiaomi pouze jednu čtečku e-knih a to MiReader, který si sice lze objednat, ovšem podporuje pouze čínský jazyk. Chystaná verze by se měla lišit hlavně v podpoře více jazyků.

Xiaomi Mi EBook Reader prošel certifikací

Pokud budeme předpokládat, že se Xiaomi Mi Ebook Reader pochlubí stejnými specifikacemi, jako již existují MiReader, můžeme počítat s 1 GB RAM, 16 GB úložištěm, 6″ displejem s rozlišením 1024 x 768 pixelů a 24-stupňovým nastavením LED světla. Tablet se dobíjí skrz USB-C a váží pouze 178 gramů, což je velmi příjemná hodnota.

Tyto specifikace navíc dobře drží krok třeba s Amazon Kindle. Cenu přitom můžeme očekávat nižší. Při svém uvedení si čínský gigant za MiReader žádal 579 juanů, tedy asi 1 850 korun bez daně a s podobnou cenou můžeme počítat také v případě Xiaomi Mi Ebook Reader.

Používáte Ebook čtečku?

Zdroj: notebookcheck.net