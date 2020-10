Xiaomi představilo televizní Mi Box 4S. A jde o nepochopitelné zklamání

Včera jsme vás informovali o tom, že čínské Xiaomi láká skrze sociální síť Weibo na příchod nového televizního zařízení Mi Box 4S. Kromě obrázku jsme předem dostali pár specifikací a velmi příjemnou cenu v přepočtu cca tisíc korun. Uběhlo pár hodin a zařízení je oficiálně představené. A také je jasné, proč Xiaomi nasadilo tak nízkou cenu. Potvrdily se obavy některých nadšených zájemců a parametry Xiaomi Mi Box 4S jsou až na pár výjimek téměř totožné s několik měsíců či dokonce let starými modely.

Kdo se těšil na lepší procesor nebo více paměti, ten má smůlu. Lépe řečeno teda mají smůlu hlavně zákazníci v Číně. Jim bude novinka určena a za hranice se nejspíš nevydá. Ani by vlastně neměla moc šancí zaujmout. Mezi parametry Xiaomi Mi Box 4S patří poměrně starý procesor Amlogic S905X, 2 GB RAM, 8 GB úložiště, 4K přehrávání s 60 FPS, HDR nebo Dolby Audio. Můžeme k tomu připočíst i dálkový ovladač s Google Asistentem, ale pořád půjde o stejné specifikace jako u dva roky starého Mi Box 4 (Mi Box S nebo 4K ve světě).

Jediným významným rozdílem je přítomnost dvoupásmového WiFi adaptéru. Ten si poradí s 2,4 i 5 GHz sítěmi. Doplníme ještě HDMI 2.0, USB 2.0, Bluetooth 4.2 a systém PatchWall UI postavený na šestém Androidu. Zdá se, že Xiaomi chce jen trochu více nakrmit domácí trh populárním zařízením, od kterého asi nikdo nic moc víc neočekává. V Číně to asi bude stačit. My to bereme jako zklamání.

Co jste od Mi Box 4S očekávali?

Zdroj: Gizmo