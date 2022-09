Na začátku července ukázala společnost Xiaomi náramek Mi Band 7 Pro, který je však až dosud exkluzivní pouze pro Čínu. K sehnání je kupříkladu na Aliexpressu nebo u některých českých prodejců, ale oficiálně do Evropy ještě nedorazil. To se ale podle všeho brzy změní.

Leaker Kacper Skrzypek, který nám toho o čínské firmě v minulosti prozradil poměrně dost sdělil, že se chystá globální uvedení náramku Xiaomi Mi Band 7 Pro, který v Evropě dostane název Xiaomi Smart Band 7 Pro. Dokonce už prošel všemi certifikacemi a hovoří se také o podpoře plateb. Ostatně by to nebylo poprvé, kdy by Mi Band podporoval platby v Evropě. Zmínit můžeme loňský Xiaomi Mi Band 6 NFC.

O ceně bohužel Kacper nehovořil, každopádně na Aliexpressu se dá koupit asi za 1 800 Kč. Dá se tedy očekávat, že bude cena stejná, nebo dokonce o něco málo nižší.

