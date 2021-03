Dříve než se čekalo? Xiaomi Mi Band 6 dorazí 29. března

Společnost Xiaomi představila Mi Band 5 loni v červenci a jeho nástupce by měl přijít mnohem dříve, než se čekalo. Xiaomi Mi Band 6 se dle posledních informací představí 29. března. Na co se můžeme těšit?

Xiaomi oficiálně tuto zprávu potvrdilo na svém Weibo účtu. Kromě Mi Band 6 má firma na této konferenci představit také Mi 11 Pro a Ultra a Xiaomi Mi Mix 4. K dispozici máme také teaser, který odhaluje barevné varianty a různé ciferníky nového náramku. V Číně dostanou zákazníci NFC, na globálním trhu ale s největší pravděpodobností dostupné nebude.

Are you ready for the brand new #MiSmartBand6?

It’s time to start making your new exercise plans!

Don't miss the Xiaomi 2021 New Product Launch at 19:30 (GMT+8) on March 29.

Stay #OneStepAhead and discover all during the #XiaomiMegaLaunchpic.twitter.com/xB7mceUT3a

— Xiaomi (@Xiaomi) March 26, 2021