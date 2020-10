Xiaomi Mi Air Purifier 3H recenze: levná a chytrá čistička vzduchu

To, že se Xiaomi zabývá velice širokým spektrem produktů není žádným tajemstvím. Kromě telefonů, notebooků či gadgetů se věnuje také chytré domácnosti. Od čínského giganta si nyní můžeme koupit domů vše od chytrého osvětlení přes robotické vysavače až po čističky vzduchu. A právě o té bude dnešní recenze. Xiaomi Mi Air Purifier 3H je nejnovějším modelem této řady a my si povíme, v čem vlastně tkví tajemství čističek vzduchu, zda má smysl do ní investovat a co umí oproti těm běžným navíc.

Obsah balení

Balení Xiaomi Mi Air Purifier 3H neobsahuje nic navíc a samotné balení příliš nenadchne. Levně vypadající papírová krabice vám jasně říká, že se zde šetřilo a kromě samotné čističky, potřebného filtru, napájecího kabelu a uživatelské příručky zde nenajdete nic jiného. Kvalitnější krabici bychom určitě uvítali a to z toho důvodu, že může nastat scénář, kdy ji budete chtít přenášet. A právě přiložená krabice k tomu není nejvhodnější a pokud ji budete přenášet bez krabice, může se poškrábat.



Zpracování a vzhled

Xiaomi Mi Air Purifier 3H se asi nejvíce podobá předchozí generace 2S. Jedná se o vysokou krabici, která má ale nenápadný a minimalistický design. Potěší matná povrchová úprava, takže i po přenesení působí čistě. Žádné otisky prstů či vlásečnicové škrábance zde nehledejte. Díky své bílé barvě se hodí prakticky kamkoliv. Měli jsme ji jak v ložnici, tak i v obývacím pokoji a pracovně a nikde nepůsobila jako pěst na oko, což může být problém u jiných čističek. Pro srovnání zde máme čističku Ionic-Care, která vypadá v porovnání s tou od Xiaomi až vtipně.

minimalistický vzhled

matná povrchová úprava

dotykový OLED displej

snadná výměna filtru

Na horní straně nalezneme mřížku s ventilátorem a na přední straně se nachází dotykový OLED displej, skrz který lze čističku ovládat. Můžete si nastavit výkon a zobrazit informace o aktuálním znečištění, připojení k Wi-Fi či aktuální teplotu. Pokud tedy nechcete, není nutné ji propojovat skrz mobilní aplikaci, což bychom ale doporučili. O tom ale až za chvilku. Přístup k filtru je velice intuitivní a máte jej vyměněný během několika sekund. Jestliže tedy nemáte s čističkami zkušenosti, bude Xiaomi Mi Air Purifier 3H vhodným kandidátem.

Proč mít doma čističku vzduchu? Asi se ptáte, na co je taková čistička vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 3H vůbec dobrá. A my jsme se ptali také, takže se není za co stydět. Ptali jsme se, na co je dobrá čistička vzduchu, když doma udržujeme pořádek, pravidelně luxujeme a utíráme prach. Jenže pokud chcete mít doma opravdu kvalitní vzduch, bohužel to nestačí. Zdrojem nečistot v domácnostech může být prach z prádla, zápachy, plísně, viry a bakterie, chlupy z koček a psů nebo třeba cigaretový kouř. A jelikož máme doma čivavu a občas si u psaní rádi zakouříme IQOS, byli jsme velice zvědaví na výsledek.

Čištění vzduchu, laserový senzor a hlučnost

Z toho, co dokáže Xiaomi Mi Air Purifier 3H vykouzlit jsme velmi příjemně překvapeni. Konkrétně bychom se chvíli zastavili u IQOSU a jeho zápachu. Jelikož pracujeme z domova a máme spojenou pracovnu s obývákem se stává, že kouř (nebo pára) se dostává i do míst, kde sedí přítelkyně. A ta si čas od času postěžuje, co to zase “hulíme” a že z toho jde hrozný smrad. Jelikož přijde domů z práce okolo 18:00, zpravidla to znamená, že se v místnosti vykouřilo přes deset těchto malých cigaret. Od té doby, co jsme dali čističku mezi obývák a pracovní stůl se zápach naprosto vytratil. Sami to nepoznáme, ale přítelkyně už si nestěžuje. A to je důležité. Nachází se zde také laserový senzor, který umožňuje čističce vzduchu detekovat částice o velikosti až 0,3 mikrometru a na základě toho vyhodnotí znečištění ovzduší. Má to ale i své nevýhody. Pokud doma máte třeba zvlhčovač či difuzér, může se stát, že vám bude čistička neustále houkat kvůli znečištění.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H disponuje HEPA filtrem třídy 13, přičemž předchozí generace 2S má EPA filtr. Při běžném používání vydrží 3 – 6 měsíců v závislosti na tom, kde čističku využíváte. Nejsme žádní odborníci na tuto problematiku, takže nemůžeme posoudit rozdíly, ale tento je samozřejmě lepší. Dle výrobce dokáže HEPA filtr odstranit 99,7 % kouře, prachu a ostatních částic. Pokud čističku zapnete na plný výkon, kdy je mimochodem dost hlučná, dokážete místnost vyčistit asi za 30 minut. Spíše však doporučujeme mít ji zapnutou konstantně na nižší stupeň. Je totiž velice tichá a i přesto stíhá. Při nočním režimu její hluk dosahuje pouhých 32 decibelů. Mimochodem pokud doma nemáte klimatizaci a je vám horko, dejte si čističku ke vzduchu a dejte ji na plný výkon. Dokáže vás příjemně zchladit.



Propojení v chytré domácnosti

Čističku vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 3H lze ovládat skrz aplikaci Xiaomi Home a v omezené míře funguje také Amazon Alexa a Google Home. Aktuálně doma nemáme žádné z těchto zařízení, takže jsme to nemohli otestovat. Za zmínku stojí také možnost připojení na Home Assistant. Dle zahraničních testů však není problém nastavovat různé scénáře, ovšem zamrzí fakt, že vám ani jeden z asistentů nesdělí aktuální kvalitu ovzduší.



Aplikace Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Aplikace Mi Home je dostupná jak na Google Play, tak i na jablečném App Store. Pokud máte více produktů od Xiaomi, je vyloženě radost ji používat. Je velice přehledná, jednoduchá a intuitivní. Veškeré nastavení je bleskurychlé a čističku jsme měli připojenou asi za půl minuty. Jedinou nevýhodou může být absence českého jazyka, ale pro používání opravdu nemusíte být žádným zdatným angličtinářem.

Vidíte zde několik různých informací o Xiaomi Mi Air Purifier 3H jako je třeba aktuální stav filtru a kdy bude třeba jej vyměnit. Nastavit si lze také různé časové rozvrhy, kdy má být zapnutá a kdy vypnutá, což funguje naprosto přesně. Většinou jsme ji uspali okolo 22:00 a do práce vstávala okolo 6:00. Samozřejmě vidíte aktuální kvalitu vzduchu, teplotu v místnosti a vlhkost. Navíc si můžete zvolit také výkon. Je zde automatický režim, noční režim a manuální režim.



Mi Air Purifier 3 with True HEPA Filter

Cena a dostupnost

Čistička vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 3H je k dispozici na většině českých e-shopů. Dá se sehnat někde od 3 500 Kč až po 5 000 Kč v těch nejdražších obchodech. Pokud chcete ušetřit, na bazarech se prodává okolo 2 000 Kč, ovšem často je nutná výměna filtru, který vyjde na 899 Kč.



Resumé

Sami si klademe otázku, zda je čistička vzduchu nutnost. Upřímně není. Pokud ale máte rádi doma čisto, měli byste o ní zapřemýšlet. Je náš subjektivní názor, že pokud bychom měli větší byt, asi bychom ji oželeli. Bydlíme však v malém 2+kk, ve kterém se rychle nahromadí zápachy z kuchyně, IQOSu, do toho máme čivavu a ať jste pečliví jakkoliv, občasnému “smradu” se neubráníte. A právě zde odvádí Xiaomi Mi Air Purifier 3H perfektní práci. Od doby, kdy jsme čističku poprvé zapnuli je většina zápachů minulostí a v tom tkví její síla. Tato recenze byla zaměřena spíše na to, jak je čistička vzduchu použitelná v praxi. Nejsme žádní odborníci, takže jsme ji pojali trochu jiným a doufáme že i vám lépe srozumitelným stylem.

Klady + minimalistický design

+ povedená aplikace Mi Home

+ velmi tichá

+ dobrá cena

Zápory – nemá ionizátor

– absence češtiny v aplikaci Mi Home

Máte nějaké zkušenosti s čističkou vzduchu?