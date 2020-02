Update na Android 10 pro Xiaomi Mi A3 brzdí koronavirus

Epidemie koronaviru už má na svědomí několik věcí. Zejména lidské životy, ale mimo to také problémy s infrastrukturou, výrobou a zajišťováním různých služeb. Ze světa mobilních technologií jsme informovali například o zrušení několika konferencí, snížené produkci továren na součástky nebo o uzavírání kamenných prodejen. Teď k tomu přibývá i čistě softwarová záležitost – aktualizace operačního systému. Čínská společnost Xiaomi oznámila, že je kvůli koronaviru zpožděný update na Android 10 pro telefon Mi A3.

Aktualizace měla podle původních plánů dorazit v půlce února. Doteď se ale uživatelé nedočkali. “Vývoj updatu se zdržel kvůli masivnímu rozšíření epidemie. Byznys je pro nás důležitý, ale cena lidských životů je přednější. Snažíme se co nejrychleji dokončit finální certifikaci a update snad bude co nejdříve dostupný. Děkujeme všem za strpení,” napsal na Twitter marketingový šéf firmy Sumit Sonal.

Nutno podotknout, že zdržení neleží jen na bedrech firmy. Do uzavírání pracovišť a pohybu lidí citelně zasahuje čínská vláda. Majitelé telefonu Xiaomi Mi A3 jsou pochopitelně naštvaní, že je pro jejich zařízení update na Android 10 zpožděný. Koupili si smartphone z řady Android One, která by měla zaručovat čistý a ideálně velmi rychle aktualizovaný systém. Náhradní termín očekávaného updatu zatím nebyl stanoven. Ani přibližně.

Máte Xiaomi Mi A3? Čekáte na Android 10?

Zdroj: gizmo