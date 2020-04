Je to vůbec možné? Xiaomi potřetí zastavuje update pro Mi A3

Telefon Xiaomi Mi A3 je asi prokletý. Přístroj z řady Android One, který by měl mít bezproblémový a rychlý přístup k čistému systému a jeho pravidelným updatům, ztroskotává právě na tom nejzákladnějším – aktualizacích Androidu. Je to pár hodin, co čínská firma opět potvrdila problémy s přechodem na Android 10 a uživatelům doporučila update neinstalovat. Unikátní sérii postavené na čistém systému byl asi Xiaomi čert dlužen. U Mi A2 Lite způsobovala aktualizace úplné zablokování telefonu a lidé chodili s přístroji i do servisů a posílali je na reklamaci. O řadu vyšší model dostává svého jména a právě dokončil třetí kolečko úplně stejného problému. Xiaomi pro Mi A3 update třikrát vydalo a před pár hodinami i potřetí zastavilo.

“Dostal jsem notifikaci, ale rychle zase zmizela. Je pryč,” psal v pátek jeden z uživatelů na podporu Xiaomi. “Ano. Z důvodu chyb jsme update zastavili,” zní odpověď čínské firmy. Napotřetí přitom vyrazil update do telefonu Xiaomi Mi A3 ve středu. Předchozí neúspěšné pokusy proběhly ke konci ledna a poté v polovině března. Vždy se stejným scénářem. Po pár hodinách se objevily chyby a firma update stáhla zpět. Majitelé Mi A3 si musejí připadat jako blázni a všichni ostatní se asi musejí smát. Zatím není jasné, jaké problémy mohl update způsobovat, ale raději ho tedy opravdu neinstalujte. Jestli už jste ho provedli a vše je v pořádku, dobře pro vás.

Myslíte, že napočtvrté to Xiaomi vyjde?

Zdroj: gizmo