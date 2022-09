Když Xiaomi představilo telefony z programu Android One, způsobilo to ve světě mobilních telefonů slušný poprask. Ne každému totiž vyhovovala agresivní nadstavba MIUI, přesto si ale chtěli dopřát solidní poměr mezi cenou a výkonem, které Xiaomi nabízelo.

Telefon z programu Android One je vybaven čistým Androidem, který má zároveň slušnou podporu a jedním z nich bylo také Xiaomi Mi A3. Bohužel všechno jednou končí a to se týká i této střední třídy, jehož podporu nyní čínská firma oficiálně ukončuje. Co to v praxi znamená? Xiaomi Mi A3 se nedočká už žádné aktualizace softwaru, ani bezpečnostních záplat, které jsou pro bezpečné používání mobilu klíčové.

Mi A3 Got LineageOS 18.1 Android 11

Naštěstí existují alternativní ROM, jako je třeba LineageOS, díky čemuž dostanete do staršího mobilu jako nový Android, tak aktuální bezpečnostní aktualizace.

Používáte stále Xiaomi Mi A3?

Zdroj: gizmochina.com