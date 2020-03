Udělal vám update na Android 10 z Xiaomi Mi A2 Lite cihlu? Máme řešení

Pokud patříte mezi ty nešťastné, jimž poslední oficiální update na Android 10 způsobil “bricknutí” telefonu Xiaomi Mi A2 Lite, tento text je věnován konkrétně vám. Následující návod by měl pomoci dostat telefon ze stavu nepoužitelné cihly. V určitých variacích by mohl být užitečný i uživatelům jiných Xiaomi telefonů, které postihlo to stejné. Hned úvodem vás ovšem upozorňujeme, že jde o krajně experimentální postup. Proto by se k němu měli uchýlit pouze ti, kteří “nemají co ztratit”. Pokud je váš Xiaomi Mi A2 Lite v záruce a Android 10 ho poškodil, tento unbrick nedělejte. Raději řešte problém primárně s prodejcem. Za chybu totiž může výrobce a to je důvod k uznání reklamace.

Čerpáme z dosavadních postřehů uživatelů z internetových fór a sociálních sítí. Budeme rádi, pokud se podělíte o své poznatky v komentářích. Můžeme tak tento článek společně zdokonalovat. V diskuzi rádi uvítáme zkušené uživatele, kteří mohou ostatním poradit. Vybrali jsme zatím postup, který je poměrně jednoduchý a přitom často potvrzený jako funkční. Využívá tzv. Fastboot prostředí, které je již součástí telefonu, a související utility potřebné v počítači.

Návod: Unbrick Xiaomi Mi A2 Lite po nepovedeném Android 10 updatu

Stáhněte a spusťte instalaci nástroje Minimal ADB and Fastboot. Jde o utilitu potřebnou pro instalaci a správu různých verzí systému. Po dokončení instalace nechejte zaškrtnuté “Launch Minimal ADB and Fastboot” a klikněte na Finish. Nástroj se spustí ve formě černé obrazovky s příkazovým řádkem. Nechejte ji zatím tak. Vypněte telefon. Zapněte telefon společně se stisknutým tlačítkem pro snížení hlasitosti. Otevřete tím samotnou utilitu Fastboot, která je přítomná v přístroji. Jakmile je na displeji telefonu logo Fastboot, připojte jej pomocí USB kabelu k PC. V příkazovém řádku (na místě, kde bliká kurzor) zadejte příkaz fastboot set_active other. Tímto příkazem byste měli telefonu říci, že má po startu spouštět starší (jinou poslední uchovanou) verzi Androidu. Po provedení zadejte příkaz fastboot reboot. Telefon by se měl po restartu spustit se starším systémem.

Během postupu může nastat několik variant zádrhelů, ale bohužel není v našich možnostech je všechny pokrýt. Za zmínku ale určitě stojí například heslo. Pokud bude vyžadováno, vyzkoušejte default_password, případně 12345678. Může se také stát, že telefon vydrží se spuštěným prostředím Fastboot jen pár sekund a pak se restartuje. Pokuste se tedy zadat příkazy dostatečně rychle, případně je údajně možné “pozdržet” vypnutí tím, že body 5. – 8. provedete se se stisknutým tlačítkem pro snížení hlasitosti. Doufáme, že se vám unbrick telefonu Xiaomi Mi A2 Lite po destruktivním updatu na Android 10 podaří.

Povedlo se? Dejte vědět v komentářích…

