Xiaomi ukončilo podporu pro oblíbený a stále výkonný mobil

Společnost Xiaomi se chystá v dohledné době uvést na indický trh nový mobil řady Redmi K, což nás nemusí příliš zajímat. V souvislosti s tím však ukončuje podporu pro vlajkový mobil, který byl představen před téměř třemi lety. Na druhou stranu jej současní majitelé nemají příliš velký důvod prodávat.

Xiaomi ukončuje podporu pro Mi 9T Pro

A jaký model potkal tento smutný osud? Bohužel jde o Redmi K20 Pro, které se u nás označuje jako Xiaomi Mi 9T Pro. Tento telefon se chlubí solidním 6,39palcovým AMOLED displejem, Snapdragonem 855, 48Mpx hlavním snímačem, čtečkou otisků prstů v displeji nebo 4000mAh baterií s podporou 27W nabíjení. Ve své době šlo o mobil s výborným poměrem mezi cenou a výkonem. V době vydání stál totiž okolo 11 tisíc korun a byl uveden s Androidem 9.0 s MIUI 10. V současnosti běží na MIUI 12.5, které je založené na Androidu 10.

To že skončila podpora neznamená že se nedočkáme dalšího Androidu, ale také že je konec bezpečnostním záplatám. A to je pro telefony zkrátka problém. Naštěstí existují alternativní ROM jako třeba LineageOS, díky kterému můžete na mobil nainstalovat klidně i Android 12 a udržet jej při životě ještě několik let.

Jak dlouhou podporu má váš mobil?

Zdroj: gizmochina.com