Společnost Leica dlouhé roky spolupracovala s Huawei na fotoaparátech telefonů, avšak partnerství bylo (zatím z nejasných důvodů) ukončeno. Proto se Leica snaží najít na trhu dalšího výrobce telefonů, se kterým by mohla spolupracovat. Před několika měsíci se objevila spekulace o tom, že další v pořadí by mohlo být Xiaomi nebo Honor a nyní to vypadá, že se minimálně z půlky naplnila.

Xiaomi prý uzavřelo důležité partnerství. Prvním telefonem s Leica foťáky má být 12 Ultra

Populární leaker Digital Chat Station totiž na svém Weibo účtu uvedl, že Leica uzavřela partnerství s Xiaomi a chystaný model Xiaomi 12 Ultra se pochlubí fotoaparáty ve spolupráci právě s touto firmou. V tuto chvíli však nemáme žádné informace o tom, jak konkrétně bude spolupráce vypadat a jaké snímače přinese. Vlajková loď Ultra má přijít o něco později než standardní Xiaomi 12. Právě proto se odhaduje, že logo Leica nalezneme jen na tomto modelu.

Zdroj: GSMArena