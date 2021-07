Společnost JEDEC představila LPDDR5X RAM, která zvyšuje maximální rychlost přenosu dat z původních 6 400 Mb/s za 8 533 Mb/s, což je přibližně dvojnásobek toho, co umí LPDDR4X, které jsou dodnes využívané v mnoha telefonech. První zprávy naznačují, že Xiaomi bude mezi prvními, kteří novou technologii nasadí do telefonů. Objevit by se měla v nadcházející vlajkové lod iXiaomi Mi 12.

Xiaomi Mi 12 dostane rychlé paměti i Snapdragon 898

Spolu s novým typem operační paměti má v telefonu tikat dosud neoznámený čipset Qualcomm Snapdragon 898, takže si asi dovedete představit, že o výkon rozhodně nouze nebude. Nový čipset by měl přinést podporu pro tento typ RAM, jelikož Snapdragon 888 podporuje pouze LPDDR5 RAM. Dle posledních informací by měl být tento čipset také založen na nové architektuře ARMv9 a pochlubí se také zcela novými jádry Cortex-X2.

Od Xiaomi Mi 12 se toho očekává tedy opravdu hodně. Kromě těchto specifikací se má do telefonu dostat také 200Mpx hlavní fotoaparát a až 200W nabíjení.

Zdroj: GSMArena