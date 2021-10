Řada Xiaomi Mi 12 se nezadržitelně blíží a nyní se o ní dovídáme další informace. Nedávno představené Xiaomi Civi mnozí označují se vůbec nejhezčí telefon od čínského giganta a vypadá to, že má Xiaomi podobné plány právě s Xiaomi Mi 12. Dle mnohých leakerů by měla řada dostat velmi podobný designový jazyk.

Xiaomi Mi 12 dostane hned několik vylepšení

Xiaomi Mi 12 přijde co se konstrukce týče s několika vylepšeními, jako je tenčí tělo a zároveň nižší hmotnost, což se dalo očekávat. Přes tyto spekulace by měl telefon dostat větší 5 000mAh baterii, mluvíme-li o základním modelu. Hovoří se také o keramickém tělu, které nalezneme třeba u Xiaomi MIX 4. Uvnitř má pak tikat dosud neoznámený čipset Qualcomm Snapdragon 898 a mělo by se jednat o vůbec první telefon s tímto čipem. Před několika měsíci se objevila zpráva, že telefon dostane hned 200Mpx hlavní snímač, k čemuž ale s největší pravděpodobností nedojde a dočkáme se “pouze” 50Mpx fotoaparátu.

Xiaomi Mix 4 Review – The BEST Under Display Camera Is HERE!

Zdroj: gizmochina.com