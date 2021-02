Xiaomi Mi 11 Ultra přijde s něčím, co jsme ještě neviděli. Nejnovější únik nám ukazuje telefon v celé své kráse a je toho opravdu hodně co nám video prozradilo. Jisté je že tento telefon si jen tak s něčím nespletete. Xiaomi Mi 11 Ultra bude totiž mít dva displeje a obří modul fotoaparátu. Co dalšího jsme se z videa dozvěděli?

Xiaomi Mi 11 Ultra se objevilo v celé své kráse na prvním videu. Telefon se dostal do rukou filipínského YouTubera a ten se neváhal pochlubit na internetu. Video sice záhy zmizelo, ale co se jednou na internetu objeví to už je téměř nemožné stáhnout. Na zadní straně telefonu můžeme vidět obří dominantní prvek modulu fotoaparátu, kde jsou schované hlavní čočky fotoaparátu. Xiaomi Mi 11 Ultra ale do zadního modulu s fotoaparáty přidává druhy displej a bude mít tak celkem dva displeje. Není zatím jasné, jak přesně se bude tento displej na zadní straně telefonu používat, ale nabízí se využití jako hledáček fotoaparátu pro hlavní fotoaparát nebo různé možnosti využití pro notifikace.

Xiaomi Mi 11 Ultra bude dále vybaveno 6,8“ QHD+ AMOLED hlavním displejem s obnovovací frekvencí 120Hz, Snapdragonem 888, 5000mAh baterií se schopností 67W drátového nabíjení a 10W pro bezdrátové nabíjení. Na zadní straně telefonu budou celkem tři snímače o rozlišení 50Mpx pro hlavní kameru, 48Mpx pro ultra širokoúhlou a 48Mpx pro zoom objektiv. Telefon bude mít schopnost až 120x přiblížení. Toho bude dosaženo kombinací optického a digitálního zoomu.

Mi 11 Ultra Leak

Co říkáte na nové Xiaomi Mi 11 Ultra?

Zdroj: 9to5google