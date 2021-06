Čínská společnost Xiaomi platí ve světe mobilních technologií za průkopníka, který nabízí skvěle vybavené telefony za rozumné ceny. Ne vždy se však všechno povede a zejména tento rok se Xiaomi nedaří. Nedávno jsme vás informovali o nefunkčním senzoru přiblížení Xiaomi a POCO telefonů. Tentokrát se nepříjemnosti týkají Xiaomi Mi 11, Redmi Note a dalších telefonů od tohoto výrobce, konkrétně nereaguje dotyk displeje. Jak to vypadá s řešením?

Xiaomi Mi 11, Redmi Note a další telefony mají problém s nereagujícím dotykem displeje

Uživatelé nejrůznějších fór si již nějakou dobu stěžují, že odezva dotyku displeje jejich smartphonů je velice špatná, jak ostatně můžete vidět na videu níže. Vypadá to, že se problémy týkají široké škály zařízení od Xiaomi, naštěstí však není počet zasažených uživatelů nijak obrovský. Konkrétně se jedná o:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi 10 Lite

Xiaomi 10T Pro

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 9S

Není prozatím jasné, co způsobuje, že nereaguje dotyk těchto smartphonů. Mohlo by se jednat o softwarový problém, je zde ale jedna věc, která do této teorie nesedí. Problém se například projevuje na Xiaomi Mi 11 Ultra, ale už ne například u telefonu POCO F3, za kterým také Xiaomi v podstatě stojí. Přitom je na těchto zařízeních nainstalovaná shodná verze operačnímu systému MIUI 12.5. Navíc se s nefunkčním dotykem setkali i vlastníci telefonů Xiaomi, kteří mají nainstalovanou i verzi systému 12.0.8.

Objevily se také spekulace, že by za vším mohla být předinstalovaná fólie na displeji. Nicméně nepříjemnost registrují i ti uživatelé, kteří ochranu displeje odstranili.

Jediným řešením, které je ovšem jen dočasné, se zdá restartování telefonu. Potěšující zprávou však je, že se redaktorům serveru XDA developers podařilo zjistit, že Xiaomi o problému ví a snad jej bude brzy řešit.

Nový patent Xiaomi: Taková čtečka otisků tu ještě nebyla čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Bohužel jsou tyto potíže už druhým problém za krátkou dobu, který Xiaomi musí řešit. Vypadá to totiž také, že se příliš nepovedl systém MIUI pro telefony POCO. Ty trpí náhodným restartováním, problémy s mizejícími notifikacemi či snižováním obnovovací frekvence. Dokáže si společnost udržet svou reputaci?

Má Xiaomi jen smůlu nebo jde kvalita dolů?

Zdroj: XDA