Vlajkový Xiaomi Mi 11 dostává systém MIUI 12.5. Vylepšuje nejen výkon

Nedávno představená vlajková loď Xiaomi Mi 11 dostává aktualizaci na MIUI 12.5. Dokonce se jí tedy telefon dočkal o něco dříve než se původně čekalo. Aktualizace je poměrně malá, přesto přináší opravy mnoha chyb a také některé nové funkce. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější.

Xiaomi Mi 11 dostává MIUI 12.5

Aktualizace MIUI 12.5 je aktuálně dostupná v Číně, takže se dá čekat že se během pár dní, maximálně týdnů dostane i do Evropy. Má velikost 461 MB a přináší kromě jiného funkci Android gesture Turbo, která vylepšuje výkon čipsetu Snapdragon 888. Opravena byla konečně také chyba, která poměrně velkému počtu uživatelů způsobovala náhodné restarty telefonu.

7 New MIUI 12.5 Features and Changes!

V novém systému se mění některé animace a různé efekty, takže vše působí ještě plynuleji. Podíl na tom nese také vylepšení odezvy displeje na dotyk. Samozřejmě můžeme počítat s březnovými bezpečnostními záplatami. Ještě do konce dubna by se mělo MIUI 12.5 dostat do telefonů Mi 10, Mi 10 Pro a Mi 9 SE.

Jak jste zatím s MIUI 12.5 spokojeni?