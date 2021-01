Model Xiaomi Mi 10i 5G bude dle všeho dostupný již v lednu. K představení má totiž dle Kumara Jaina dojít již 5. ledna 2021. Telefon bude zpočátku k prodeji pouze v Indii, na globální dostupnost si tak nějaký čas určitě počkáme.

Xiaomi Mi 10i 5G bude dostupný již v lednu

Se stoprocentní jistotou můžeme říct, že bude telefon disponovat 108 MPx hlavním snímačem a rovněž bude podporovat 5G a to díky čipsetu Snapdragon 750G, který jsme mohli vidět například u modelu Mi 10T Lite. Xiaomi Mi 10i 5G však není založen na Mi 10T Lite, nýbrž na Redmi Note 9 Pro 5G. Znamená to, že bude přední stranu pokrývat 6,67″ IPS LCD panel s podporou HDR10 a obnovovací frekvencí 120 Hz. O výdrž by se pak měla starat 4 820 mAh baterie s podporou 33 W nabíjení.

Na ostatní specifikace si však ještě nějaký čas počkáme, stejně jako na cenu. Ta by se však měla pohybovat někde na hranici 350 EUR, což je asi 9 200 korun.

Jak se těšíte na nové Xiaomi?