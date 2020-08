Fanoušci Xiaomi přesvědčují firmu, aby svůj TOP telefon poslala do světa

Čínská společnost Xiaomi v rámci oslav deseti let existence představila špičkový mobil Mi 10 Ultra. A slovo “špičkový” tady rozhodně nehraje jen roli nějakého marketingového pojmu. Nový telefon je v testech výkonu i fotografování nejlepší na světě a k tomu zatím drží i prvenství v oblasti rychlosti nabíjení. Je logické, že zájem o takový mobil nastal po celém světě. Pár dní po představení mobilu ale vedení Xiaomi potvrdilo spekulaci, že firma nehodlá nový supertelefon prodávat za hranicemi Číny. Zklamaní zájemci nejprve protestovali jen v diskuzích, teď už se ale objevují i petice za prodej Xiaomi Mi 10 Ultra ve světě.

Na populárním celosvětovém petičním serveru Change.org nyní běží sběr “podpisů” k tomuto účelu. Autor si dal za cíl získat na svou stranu 1500 lidí a minimálně dvě třetiny cíle už byly v době psaní tohoto článku splněny. Pro tak gigantickou společnost je to samozřejmě zanedbatelné množství. I kdyby mělo nakonec jít o 1500 reálných zájemců o telefon, s Xiaomi to pravděpodobně nehne. Dá se ovšem očekávat, že by mohly další reakce veřejnosti následovat a to ve větším měřítku. Jsme velmi zvědaví, jestli nějaká petice může způsobit globální uvedení Xiaomi Mi 10 Ultra. Nutno dodat, že oznámení o dostupnosti pouze na domácím trhu se týká třeba i mobilu Redmi K30 Ultra a průhledné televize Mi TV Lux Transparent Edition.

Mají podle vás stížnosti šanci změnit rozhodnutí firmy?

Zdroj: Gizmo